السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأردن ترسل وفدا فنيا لتقييم مطار دمشق قبل استئناف الرحلات إلى سوريا

مطار دمشق
مطار دمشق

أعلن الطيران المدني الأردني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه  سيرسل وفدا فنيا لتقييم حالة مطار دمشق قبل استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا.

 

موعد استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق 

وفي السياق ذاته أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أشهد الصليبي، عن استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي ابتداء من 7 يناير الجاري.

وقال الصليبي في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7/1/2025".

إعادة تأهيل مطار دمشق 

وأضاف رئيس هيئة الطيران المدني: "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".

 

وفي 23 ديسمبر، تم تعليق الرحلات الجوية في مطار دمشق الدولي، باستثناء تلك التي تحصل على تراخيص خاصة.

وفي 8 ديسمبر، انسحب الجيش السوري وقوات الأمن التي كانت تابعة لنظام الأسد من مطار دمشق بعد سيطرت الفصائل المعارضة على المدينة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار دمشق دمشق سوريا الجيش السوري نظام الاسد

مواد متعلقة

قطر تؤكد استمرار دعمها لـ سوريا

سوريا تعلن موعد استئناف الرحلات الدولية من وإلى مطار دمشق
ads

الأكثر قراءة

لحظة انفجار بركان دوفن الخامل في إثيوبيا لأول مرة منذ آلاف السنين (فيديو)

تكليفات حاسمة من السيسي لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول (فيديو)

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن بسبب إصابته بسرطان الحنجرة

تصل إلى 130 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم السبت 4 يناير 2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 5-1-2025

بلينكن عن احتمال نشوب صراع مباشر بين روسيا وأمريكا: يجب الحذر

العنب "لمن يستطيع إليه سبيلا"، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

منوعات

المزيد

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

سعر القصدير في الأسوق اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج هذا العام

أسماء سورة فاطر وفضائلها وسبب نزولها

الأزهر للفتوى يوضح فضائل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية