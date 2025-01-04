الأردن ترسل وفدا فنيا لتقييم مطار دمشق قبل استئناف الرحلات إلى سوريا

أعلن الطيران المدني الأردني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه سيرسل وفدا فنيا لتقييم حالة مطار دمشق قبل استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا.

موعد استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق

وفي السياق ذاته أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أشهد الصليبي، عن استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي ابتداء من 7 يناير الجاري.

وقال الصليبي في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7/1/2025".

إعادة تأهيل مطار دمشق

وأضاف رئيس هيئة الطيران المدني: "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".

وفي 23 ديسمبر، تم تعليق الرحلات الجوية في مطار دمشق الدولي، باستثناء تلك التي تحصل على تراخيص خاصة.

وفي 8 ديسمبر، انسحب الجيش السوري وقوات الأمن التي كانت تابعة لنظام الأسد من مطار دمشق بعد سيطرت الفصائل المعارضة على المدينة.



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