الإثنين 06 يناير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة في غزة ضحيتها 123 شهيدًا ومصابًا

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و75 مصابا. 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة  

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 45 ألفا و854 شهيدا و109 آلاف و139 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، عن استشهاد رضيع عمره 35 يومًا في قطاع غزة بسبب الظروف المناخية القاسية والبرد القارس وعدم توافر إمكانيات التدفئة في الخيام في ظل ممارسات الاحتلال البشعة وحرب الإبادة ومنع سلطات الاحتلال من دخول المساعدات للقطاع المحاصر.

 

وفاة رضيع في غزة من البرد

 وأفادت الوزارة بارتفاع الوفيات الناتجة عن البرد القارس بين الأطفال في غزة إلى 8 أطفال.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان صادر عنها، أن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.

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أطفال غزة يتجمدون حتى الموت 

 وأضافت وكالة الأونروا في بيانها: “إن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة، مشيرة إلى حاجتها إلى وقف إطلاق النار وتدفق فوري للإمدادات الضرورية بما في ذلك إمدادات الشتاء”.

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