الإثنين 06 يناير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: رصد إطلاق 3 صواريخ من غزة على مستوطنة سديروت

صاروخ من غزة، فيتو
صاروخ من غزة، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، رصد إطلاق 3 صواريخ من غزة مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت  إحداها بينما سقط الآخران في سديروت.

 وعلق  وزير  المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتشن، على حادث قليقلة زاعمًا أن الإرهاب في  الضفة الغربية  وغزة وإيران هو نفسه ويجب هزيمته.

 وطالب سموتريتش من رئيس الوزراء عقد جلسة عاجلة للحكومة لتغيير النظرة والقضاء على الإرهاب في الضفة الغربية.

وهدد سموتريتش قائلًا: يجب أن تصبح كل من قرية فندق ونابلس وجنين كما تبدو جباليا حاليًّا.

ومن جانبه قال  وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير: من يسعون إلى إنهاء الحرب في غزة سيحصلون على حرب في الضفة الغربية.

وهدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "من يتبع طريق حماس في غزة ويرعى قتل اليهود وإيذاءهم سيدفع ثمنا باهظا، وقد أصدرت تعليماتي للجيش  بالتحرك بقوة في أي مكان يتجه إليه القتلة".

أعلن الإسعاف الإسرائيلي أن القتلى الثلاثة في إطلاق النار قرب كدوميم كانوا يستقلون سيارتين خاصتين، وذلك حسبما أفادت قناة “ الجزيرة”.

وأشار الإسعاف الإسرائيلي، إلى أن 7 من ركاب الحافلة أصيبوا بالرصاص خلال هجوم كدوميم، جراح أحدهم خطيرة بينما قتل  3 إسرائيليين بينهم امرأتين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية

وقالت الإذاعة الإسرائيلية في تقريرها اليوم الإثنين: “إن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا العملية”.

عملية إطلاق النار في الضفة الغربية 

 وقال الإعلام الإسرائيلي: “إن منفذ العملية أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار”.

ويوم السبت الماضي ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن مستوطنًا أصيب بالرصاص في عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

عملية إطلاق نار بالضفة الغربية 

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيلية بجروح حرجة في عملية طعن بهرتسليا قرب تل أبيب، مشيرة إلى إطلاق النار على المنفذ، وذلك بعد ورود أنباء عن إصابات في عملية إطلاق نار في المدينة.

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