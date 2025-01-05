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رياضة

نهضة بركان يفوز على ستاد مالي بهدف ويتصدر المجموعة الثانية بالكونفدرالية

نهضة بركان, فيتو
نهضة بركان, فيتو

فاز فريق نهضة بركان المغربي على حساب نظيره ستاد مالي  بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

وسجل هدف الفوز لصالح نهضة بركان اللاعب عماد الرياحي في الدقيقة 64. 
 

وبتلك النتيجة، احتل فريق نهضة البركان المركز الأول في المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية برصيد 12 نقطة، بينما يأتي ستاد مالي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

 

سيمبا يفوز على الصفاقسي بهدف نظيف في الكونفدرالية 

وفاز فريق سيمبا التنزاني على حساب نظيره الصفاقسي التونسي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

ونجح أهوا من تسجيل هدف الفوز لصالح سيمبا في الدقيقة 37 من عمر المباراة. 

ترتيب المجموعة الأولى في الكونفدرالية 

سيمبا 9  نقاط.

2ـ النادي الرياضي القسنطيني 6 نقاط.  

3ـ  أونزي برافوش 6 نقاط.

4ـ الصفاقسي 0 نقاط.

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