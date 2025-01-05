الأحد 05 يناير 2025
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رياضة

علي ماهر بعد تعادل المصري أمام الزمالك بالكونفدرالية: قدمنا مباراة جيدة رغم الغيابات

علي ماهر، فيتو
علي ماهر، فيتو

أكد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة رغم الغيابات العديدة.

وتابع: "مباراة اليوم كانت صعبة للغاية وخبرة لاعبي الزمالك زادت من صعوبة المواجهة لكن لاعبونا كانوا على قدر المسئولية رغم ضغط المباريات".

وقال أثق بقدرة لاعبي المصري على تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين والصعود إلى دور الثمانية وجماهير المصري منحتنا دوافع كبيرة في مباراة اليوم.

وأشاد علي ماهر بالبنيني سامادو قائلا خامة جيدة للغاية وبمزيد من التأقلم واكتساب الخبرة يتحسن مستواه كثيرًا ومحمود جاد يبذل مجهودًأ كبيرًا خلال التدريبات موجها الشكر للكابتن مصطفى فتحي على مجهوداته مع الحراس.

 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

انتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتبادل لاعبو الفريقين السيطرة على الكرة في معظم أوقات اللقاء، وكانت هناك فرصتان خطيرتان لكل فريق، عن طريق فخر الدين بن يوسف الذي سدد كرة بجوار القائم، وفرصة من عبد الله السعيد أبعدها خالد صبحي من على خط المرمى.

 

تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

 

 

 

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود  ومحمد عاطف وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي.

خط الوسط: محمود حمادة، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور، أحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، سمير فكري، كريم بامبو، محمد الشامي، بابا بادجي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبهذه النتيجة ومع فوز إنيمبا على بلاك بولز، يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم إنيمبا النيجيري ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

 

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المصري البورسعيدي الزمالك علي ماهر مباراة الزمالك والمصري الكونفدرالية

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