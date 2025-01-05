أخبار الفن اليوم: الدشاش يقترب من 10 ملايين جنيه إيرادات.. لقاء سويدان تتعرض لإصابة في قدمها.. أسباب اعتذار هشام عباس عن حفل تكريم الراحل أحمد الحجار

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة، وكانت كالتالي:

تعرضت الفنانة لقاء سويدان لإصابة بالغة في قدمها، اضطرت بعدها للذهاب إلى الطبيب، الذي طلب منها الراحة التامة خلال الفترة المقبلة لحين تماثلها للشفاء.



نشرت لقاء صورا على صفحتها عبر حسابها على فيس بوك وعلقت قائلة: "في ناس كده لو عدت في يومك يحصل لك مصيبة، اصطبحت بوش مين فقر النهاردة الحمد لله جت بسيطة، ونفدت من عينك شرارة بيه"

حالة من الحماس الشديد لدى الجمهور تجاه فيلم “ الدشاش”، الذي يعود به الفنان محمد سعد للمنافسة السينمائية بعد غياب استمر لقرابة الخمس سنوات، حيث كان آخر أفلامه “محمد حسين”، الذي لم يحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه بالسينمات.





ولاقي فيلم الدشاش ردود فعل جيدة من الجمهور، الذي شاهده بالسينمات، خاصة أن محمد سعد يقدم نفسه من جديد بعمل سينمائي ينتمي لأفلام الأكشن والساسبينس.

انتهى صناع مسلسل الجزء الثاني من مسلسل العتاولة من تصوير جميع المشاهد المتعلقة بمدينة الإسكندرية، ويتبقى لهم تصوير عدد من المشاهد داخل مدينة القاهرة والسادس من أكتوبر.



وتشهد كواليس العمل إقامة حفل زفاف شعبي للفنان طارق لطفي أحد أبطال العمل والفنانة ثراء جبيل، التي تلعب دور زوجته في الجزء الثاني من العمل.

خضعت المطربة الشابة رنا سماحة لجلسة تصوير عقب إعلانها انفصالها عن زوجها الملحن والمطرب سامر أبو طالب، حيث نشرت عددا من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

شاركت الفنانة مي فاروق جمهورها أحدث ظهور رفقة زوجها الفنان محمد العمروسي وأولادها.



ونشرت مي فاروق الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وكتبت معلقة: “نحن عائلة واحدة الآن”.

كشف الفنان شريف الدسوقي عن تلقيه عدد كبير من الرسائل عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، حيث طلب منه عدد من المتابعين بعض المساعدات المادية، وذلك بعدما استجاب له الفنان أحمد العوضي، وأكد حماسة لمشاركته بعمل فني يجمعهما سويًا في القريب العاجل.



وكتب شريف دسوقي عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": "يسعد ربي قلوبكم وييسر عليكم أيامكم، عايز أنوه بس على حاجة مهمة في موضوع رسالتي للنجم الجميل الإنسان أحمد العوضي، لاقيت ناس بأعداد لا تتخيلوها داخلة تقولي أنا متعسر ومديون بالله عليك كلملي أحمد العوضي، والأدهى اللى داخل يقولي شغلني معاك ويحلفني، طيب بالعقل كدة، هو أنا لو معايا تليفون النجم الخاص هكتبله قدام العالم كله، ولا هقوله قدامهم عايز اشتغل معاك".





انتهي الفنان محمد سلام من تصوير جميع مشاهد مسلسله الجديد كارثة طبيعية، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وبدأ مخرج العمل في عملية المونتاج اللازمة للحلقات.





اعتذر الفنان هشام عباس عن عدم المشاركة فى حفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار الذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة على المسرح الكبير بدار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إطار مشروع ١٠٠ سنة غنا.









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