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ثقافة وفنون

لقاء سويدان تبدأ تصوير وادي النحل

لقاء سويدان، فيتو
لقاء سويدان، فيتو

بدأت الفنانة لقاء سويدان تصوير مشاهدها في مسلسل “وادي النحل”.

وتشارك لقاء سويدان في بطولة المسلسل إلى جانب كل من: أحمد صفوت، وخالد زكي، وفريال يوسف، ومحمد جمعة، وياسر علي ماهر، وآخرين.

مسلسل الوصفة السحرية 

كان آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل الوصفة السحرية، والذي ناقش مشاكل الزواج والعلاقات الرومانسية والاجتماعية من خلال نماذج مختلفة من الأزواج.

ويطرح المسلسل سؤال هل هناك وصفة سحرية لو عرفناها سنصل إلى السعادة وستحل جميع مشاكلنا؟، والوصفة السحرية لزواج ناجح هو اسم الكتاب الذي تتحرك من خلاله الأحداث لتتغير حياة الأبطال تمامًا.

مسلسل الوصفة السحرية شارك في بطولته شيري عادل وعمر الشناوي، ولقاء سويدان، وإسلام جمال وكارولين عزمي ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

 

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لقاء سويدان الفنانة لقاء سويدان مسلسل وادي النحل مسلسل الوصفة السحرية

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