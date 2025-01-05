رنا سماحة تخضع لجلسة تصوير بعد إعلان طلاقها

خضعت المطربة الشابة رنا سماحة لجلسة تصوير عقب إعلانها انفصالها عن زوجها الملحن والمطرب سامر أبو طالب، حيث نشرت عددا من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وأعلنت الفنانة رنا سماحة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” عن انفصالها عن زوجها سامر أبو طالب بشكل رسمى.





رنا سماحة تنفصل عن سامر أبو طالب

وكتبت رنا سماحة قائلة: “اللهم لك الحمد.. تم الانفصال رسميا بينى وبين أبو ابنى متمنية له التوفيق فى حياته القادمة”.

قالت الفنانة رنا سماحة: إن علاقتها بطليقها المطرب والملحن سامر أبو طالب تظل جيدة، خاصة أن بينهما طفلًا، وأضافت أنها تحاول بقدر الإمكان ألا تشعر نجلها بأن هناك شيئا قد تغير بعد الانفصال، لذلك فهناك تواصل دائما بينهما، كما أن نجلها يذهب بشكل مستمر للقاء والده، ويقضي معه وقتا طويلا، وكل هذا حتى يتوفر له مناخ اجتماعي صحي.

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