الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

نحن عائلة واحدة الآن، مي فاروق تنشر صورتها برفقة محمد العمروسي وأولادها

مي فاروق
مي فاروق

شاركت الفنانة مي فاروق جمهورها أحدث ظهور رفقة زوجها الفنان محمد العمروسي وأولادها.

ونشرت مي فاروق الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وكتبت معلقة: “نحن عائلة واحدة الآن”.

واحتفلت النجمة  مي فاروق ومحمد العمروسي بحفل زفافهما يوم الخميس الماضي وسط أجواء مبهجة بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة على النيل.

وحرص النجم مصطفى قمر على إحياء حفل زفاف مى فاروق ومحمد العمروسي الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى، وقدم قمر مجموعة كبيرة من أغانيه الذى تفاعل معه الحضور بالرقص، منها الليلة دوب، والسود عيونه وبسلم عليك، ولو سألونى وغيرها.

 

 

حضر عدد من الفنانين حفل زفاف مي فاروق والفنان محمد العمروسي داخل أحد الفنادق بالقاهرة، منهم شريف منير وشذى وعزيز الشافعي وهلا رشدي وحميد الشاعري وإيهاب توفيق.

 

ورقصت المطربة مي فاروق والفنان محمد العمروسي بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق بالقاهرة، على أغنية رومانسية قامت بغنائها خصيصا في هذه المناسبة، وتقول جزء من كلماتها: "يا فرحة قلبي يا أملي اللي عايشة عليه.. يا روحي وانت معايا هخاف من إيه".

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