الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

فيلم مين يصدق يحتل المركز الأخير في شباك التذاكر ويحقق 19 ألف جنيه فقط

فيلم مين يصدق
فيلم مين يصدق

احتل فيلم مين يصدق، الذي تخرجه زينة أشرف عبد الباقي ويقوم ببطولته يوسف عمر المركز الأخير في شباك التذاكر 

إيرادات فيلم مين يصدق 

وحقق فيلم مين يصدق ليوسف عمر وإخراج زينة أشرف عبد الباقي إيرادات 19 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس السبت.

قصة فيلم مين يصدق

تدور أحداث الفيلم حول نادين (جيدا منصور) فتاة مرفهة، تتعرف على الشاب باسم (يوسف عمر) وتُعجب به، وتكتشف لاحقا احتياله عليها، وبالرغم من ذلك تقع في حبه، وتشاركه عمليات النصب على الأغنياء لمساعدة الفقراء.

 

 

 

أبطال فيلم مين يصدق 

يعد فيلم “مين يصدق” أولى تجارب زينة أشرف عبد الباقي الإخراجية في الروائي الطويل عقب قيامها بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، ويقوم ببطولة الفيلم يوسف عمر، وجايدا منصور، وأشرف عبد الباقي وشريف منير.

 الفيلم فكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن “إيزو”، ديكور ندى عبد المجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبد الباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

 

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