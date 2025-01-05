الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

شريف الدسوقي: البعض طلب مني مساعدات مادية بعد موافقة العوضي على عملي معه

شريف الدسوقي
شريف الدسوقي

كشف الفنان شريف الدسوقي عن تلقيه عدد كبير من الرسائل عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، حيث طلب منه عدد من المتابعين بعض المساعدات المادية، وذلك بعدما استجاب له الفنان أحمد العوضي، وأكد حماسة لمشاركته بعمل فني يجمعهما سويًا في القريب العاجل. 

وكتب شريف دسوقي عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": "يسعد ربي قلوبكم وييسر عليكم أيامكم، عايز أنوه بس على حاجة مهمة في موضوع رسالتي للنجم الجميل الإنسان أحمد العوضي، لاقيت ناس بأعداد لا تتخيلوها داخلة تقولي أنا متعسر ومديون بالله عليك كلملي أحمد العوضي، والأدهى اللى داخل يقولي شغلني معاك ويحلفني، طيب بالعقل كدة، هو أنا لو معايا تليفون النجم الخاص هكتبله قدام العالم كله، ولا هقوله قدامهم عايز اشتغل معاك".

وأضاف دسوقي: "اتقوا الله بالله عليكم، أنا في حاجة مستغربها وبرج من دماغ هيطير، على الأعداد اللي بتدخل تكلمني خاص عشان أساعدها ماديًا وبأرقام لا تتخيلوها، في حاجة في دين بتقول تراهم أغنياء من كثرة التعفف، فين عزة النفس والنخوة والكرامة يا جماعة، وبكل وضوح أنا جايب الدنيا بطولها وعرضها شقى، وياما عدت عليا أيام قسمًا بالله مش لاقى الرغيف الحاف، طلعت عابر سبيل ألف في كل شوارع إسكندرية على شغل".

استجابة أحمد العوضي لطلب شريف الدسوقي

واستجاب أحمد العوضي لطلب شريف دسوقي أثناء بث مباشر على صفحته بموقع "فيسبوك"،و كتب منشورًا يعبر فيه عن سعادته بالتعاون مع دسوقي، قائلًا: "الزميل الغالي على قلوبنا شريف دسوقي، طلبك على راسي، وإن شاء الله يجمعنا عمل قريب".

كما أبدى العوضي إعجابه بدور دسوقي في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم.

وكان آخر عمل فني ظهر فيه الفنان شريف الدسوقي، هو فيلم “بيت الروبي” من إنتاج 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه داخل دور العرض السينمائي بمصر وجميع الدول العربية، قبل أن يتعرض لأزمة صحية كبيرة، أجبرته عن الابتعاد عن الساحة الفنية.

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