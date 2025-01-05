الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

لقاء سويدان تتعرض لإصابة في قدمها وتعلق: اصطبحت بوش مين النهاردة

الفنانة لقاء سويدان
الفنانة لقاء سويدان

تعرضت الفنانة لقاء سويدان لإصابة بالغة في قدمها، اضطرت بعدها للذهاب إلى الطبيب، الذي طلب منها الراحة التامة خلال الفترة المقبلة لحين تماثلها للشفاء.

 

نشرت لقاء صورا على صفحتها عبر حسابها على فيس بوك وعلقت قائلة: "في ناس كده لو عدت في يومك يحصل لك مصيبة، اصطبحت بوش مين  فقر النهاردة الحمد لله جت بسيطة، ونفدت من عينك شرارة بيه".

 

مسلسل الوصفة السحرية 

كان آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل الوصفة السحرية، والذي ناقش مشاكل الزواج والعلاقات الرومانسية والاجتماعية من خلال نماذج مختلفة من الأزواج.

ويطرح المسلسل سؤال هل هناك وصفة سحرية لو عرفناها سنصل إلى السعادة وستحل جميع مشاكلنا؟، والوصفة السحرية لزواج ناجح هو اسم الكتاب الذي تتحرك من خلاله الأحداث لتتغير حياة الأبطال تمامًا.

 

 

 

 

مسلسل الوصفة السحرية شارك في بطولته شيري عادل وعمر الشناوي، ولقاء سويدان، وإسلام جمال وكارولين عزمي ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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أزمة لقاء سويدان أعمال لقاء سويدان لقاء سويدان

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