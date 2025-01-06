غضب معلول من مسئولي الأهلي بعد غموض موقفه.. تصريحات رمضان أحزنت اللاعب.. وصدام مرتقب بين كولر وإدارة القلعة الحمراء

الأهلي، تتصدر أزمة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المشهد داخل القلعة الحمراء خاصة بعد رفض مارسيل كولر مدرب الفريق قيد الدولي التونسي في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولم تبدا أزمة علي معلول مع الأهلي عندنا رفض السويسري قيد التونسي في الميركاتو الحالي، بينما كانت البداية عندما أشعل محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي شرارة الأزمة مع معلول بعد التصريحات الصادمة التي أدلي لها خلال مدخلة تليفزيونية والتي خص بها اللاعب قبل أن يوضح تصريحاته بشأن الازمة خلال مقابلة صحفية عقب مباراة الأحمر والعين في كأس الانتركونتنتال.

رمضان يصدم معلول بشان مستقبله مع الأهلي

وكان محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي أكد في مداخلة تليفزيونية علي قناة الأهلي بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، أن الموسم الحالي هو الأخير لعلي معلول مع الأهلي.

وقال رمضان في تصريحاته " لم يكن هناك نية لبقاء اللاعب التونسي في الموسم الحالي، وتقديرًا لظروفه تم تجديد العقد لهذا الموسم فقط، وسيكون جاهزًا يوم 20 نوفمبر.

وأضاف أن اللاعب طلب العودة إلى الملعب ومنحه أسبوعين لتجهيز نفسه، ومن ثم اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

رمضان يوضح تصريحاته بشأن علي معلول

وفي تاريخ 29 اكتوبر خرج المدير الرياضي للأهلي في مقابلة تليفزيونية عقب فوز الأحمر أمام العين في كأس الانتركونتنال إن “موقف علي معلول من الاستمرار مع النادي الأهلي يتحدد بعد عودته من الإصابة”.

وأضاف: “تصريحاتي بشأن معلول تم تحريفها، اللاعب مصاب والأهلي متكفل بعلاجه وعقده مستمر ولكنه غير مقيد”.

وأتم:" بعد شفاء معلول إن شاء الله لو كان مستواه يتساوى مع الموجودين سيدخل القائمة بكل تأكيد ويتم قيده ولكن إذ كان مستواه غير مناسب للنادي الأهلي سيصبح أمامه فرصة للعب في أي مكان آخر.

تحرك مفاجئ من علي معلول عقب تصريحات رمضان

وأشعلت تصريحات رمضان غضب التونسي، حيث عقب ذالك التصريحات بدأ معلول حينها بشكل جاد في الحديث مع أكثر من ناد خليجي من أجل اختيار أحدهم للرحيل إلى صفوفه خلال عدم قيده في قائمة الأهلي، حيث كانت مصادر مقربه من اللاعب أكدت أن معلول لديه رغبة في استكمال مشواره مع الكرة بعد قرار الأهلي الصادر تجاهه بشأن اعتبار الموسم الحالي هو الأخير في العلاقة بينهما.

تطور في مشوار معلول مع الأهلي

وعقب شفاء الدولي التونسي من الإصابة التي لحقت به علي مستوي وتر أكيلس أنتظم اللاعب عقب أتمام برنامجة التأهيلي في تدريبات النادي الأهلي الجماعية منتظرا الدخول في حسابات كولر وقيده في قائمة الأهلي لدعم الفريق.

وفي ظل إنتظار الدولي التونسي قيده في قائمة الأهلي تفاجئ برفض كولر مدرب الفريق قيد اللاعب في قائمة الأحمر خلال الانتقالات الشتوية الجارية مؤكدا عدم الحاجة إلى خدمات اللاعب التونسي في ظل تواجد المغربي يحيى عطية الله في الجبهة اليسرى.

صدام مرتقب بين كولر وإدارة الأهلي بشأن معلول

وعلمت فيتو أن الساعات المقبلة ستشهد محاولات من جانب محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي للحديث مع كولر بشأن منح اللاعب التونسي الفرصة لنهاية الموسم الحالي الذي ينتهي تعاقده رسميًّا مع النادي بنهايته.

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