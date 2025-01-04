السبت 04 يناير 2025
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صحة ومرأة

أسباب وعلاج تقلصات الحمل

تقلصات الحمل، فيتو
تقلصات الحمل، فيتو

في حالات نادرة، قد تكون التقلصات أثناء الحمل من أعراض تسمم الحمل أو الحمل خارج الرحم أو غيرها من المشكلات التي تتطلب عناية طبية سريعة.

التقلصات خلال الثلث الأول والثاني من الحمل

يكون الجسم مشغولًا بالعمل الإضافي للاستعداد للطفل الجديد، فتبدأ عضلات الرحم في التمدد والتمدد قريبًا، ويمكن أن يسبب هذا شعورًا بالشد على جانبي البطن. 

في وقت مبكر جدًا من الحمل، قد تشعر السيدة بآلام مماثلة لتلك التي تحدث أثناء الدورة الشهرية، كما أوضحت الدكتورة أنيت بوند، مديرة طب الأم والجنين في مستشفى جرينتش في كونيتيكت لموقع “Healthline” الطبي، "زيادة الضغط الحوضي أثناء الحمل أمر شائع جدًا".

الآثار الجانبية المبكرة للحمل

يمكن أن تسبب الآثار الجانبية النموذجية للحمل المبكر، مثل الإمساك، والتقلصات، وقد تعاني السيدة أيضًا من تقلصات أثناء القيام بروتين التمرين الطبيعي، يمكن أن يضع هذا ضغطًا إضافيًا على العضلات، والتقلصات أثناء التمرين هي إشارة للتوقف والحصول على قسط من الراحة.

العدوى

قد تسبب عدوى الخميرة أو عدوى المسالك البولية أيضًا تقلصات، وذكرت الدراسات أن ما يصل إلى 6 في المائة من الأمهات الحوامل يصبن بعدوى المسالك البولية أثناء الحمل. 

ويمكن أن تؤدي عدوى المسالك البولية بسرعة إلى عدوى في الكلى، وهذا يزيد من خطر الولادة المبكرة، ويجب على الطبيب اختبار البول في كل موعد للتأكد من عدم وجود علامات عدوى.

الحمل خارج الرحم

على الرغم من أن التقلصات الخفيفة تشكل جزءًا طبيعيًا من الحمل، ولكنه قد يكون علامة على الخطر إذا بدأت تلاحظ ظهور بقع دم أو نزيف مع التقلصات، فقد يكون ذلك علامة على الإجهاض أو الحمل خارج الرحم.

في الحمل الطبيعي، يطلق المبيض بويضة في قناة فالوب، وعندما يقوم الحيوان المنوي بتلقيح البويضة، تنتقل إلى الرحم وتلتصق بالبطانة، وتستمر البويضة في النمو على مدار الأشهر التسعة التالية.

تقول الجمعية الأمريكية لأطباء الأسرة إن حالات الحمل خارج الرحم تحدث في 1 إلى 2 في المائة من حالات الحمل، ولا تنتقل البويضة المخصبة إلى الرحم، بل تبقى في قناة فالوب، وفي حالات نادرة، قد تلتصق البويضة المخصبة بأحد المبيضين أو عنق الرحم أو حتى بالبطن.

تسمم الحمل

هناك سبب آخر للقلق الشديد وهو حالة تسمى تسمم الحمل، ويمكن أن يحدث تسمم الحمل في أي وقت بعد الأسبوع العشرين من الحمل، وما لا يقل عن 5 إلى 8 في المائة من جميع النساء الحوامل يتم تشخيصهن بتسمم الحمل.

قد يؤدي تسمم الحمل إلى ألم في الجانب الأيمن العلوي من المعدة، ويمكن أن يزيد هذا من خطر إصابتك بانفصال المشيمة، وهي حالة تنفصل فيها المشيمة عن جدار الرحم قبل الولادة.

التقلصات والثلث الثالث من الحمل

مع دخول السيدة الثلث الثالث من الحمل، من المرجح أن تبدء في الشعور بمزيد من الضغط في الحوض، وهذا أمر شائع جدًا، حيث ينمو الطفل بسرعة كبيرة الآن.

يضغط الطفل على الأعصاب التي تنتقل من المهبل إلى الساق، وقد تشعر بمزيد من الضغط والتشنج أثناء المشي، حيث يقفز الطفل في البطن، يمكن أن يخفف الاستلقاء على جانبك لبعض الوقت من عدم الراحة، ولكن يجب الاتصال بالطبيب على الفور إذا شعرت السيدة بتشنجات متزايدة ومستمرة.

قالت بوند: "لا يُعتبر التشنج أثناء الثلث الثالث من الحمل أمرًا طبيعيًا أبدًا"، وأضافت بوند أنه إذا كانت الأم الحامل تعاني من هذا، فيجب عليها دائمًا طلب المشورة من طبيبها في أقرب وقت ممكن.

وبينما قد تختلف أعراض المخاض المبكر لدى كل أم حامل، أضافت بوند أنه "من المهم الإبلاغ عن أي شد أو صلابة في البطن، وكذلك آلام الظهر الجديدة، خاصة إذا كانت آلام الظهر مصحوبة بتغيرات في الإفرازات المهبلية".

كيف يمكن التخفيف من التقلصات؟

يمكن القيام بعدة أشياء بسيطة للحصول على بعض الراحة من التقلصات وتخفيفها، وتكون كالآتي:

حاولي تقليص النشاط البدني وتجنبي الأوضاع المسببة للتشنجات. 

إن الاستمتاع بحمام دافئ كل ليلة قبل النوم، وأخذ لحظات من اليوم للراحة بهدوء وراحة، من شأنه أن يخفف من تقلصات البطن.

ارتداء حزام البطن للأمهات قد يوفر أيضًا بعض الراحة من التقلصات.

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