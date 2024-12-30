للحامل، 7 فواكه يجب إضافتها لنظامك الغذائي لصحة طفلك

تناول الأطعمة المغذية أمر مهم للسيدة وللطفل أثناء الحمل، حيث يعتمد الطفل على الأم لتزويده بالتغذية التي يحتاجها، فمن المهم تناول نظام غذائي متوازن يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات، وتحتوي هذه الأطعمة القوية على الكثير مما تحتاجه الحامل وطفلها - للبقاء بصحة جيدة.

فوائد تناول الفاكهة أثناء الحمل

عندما تكون السيدة حاملًا، من المهم تناول طعام مغذي وتجنب السعرات الحرارية الفارغة، فإذا كانت الأم تتناول معظم الوجبات السريعة أثناء الحمل، فقد تهيئ طفلها لتفضيل مدى الحياة للدهون والسكر، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الفاكهة والخضروات مليئة بالعناصر الغذائية، وعندما تضيف الأم مجموعة متنوعة منها إلى النظام الغذائي، فمن المرجح أن تحصل على معظم الفيتامينات والمعادن والألياف التي تحتاجها هي وطفلها.

يساعد تناول الفاكهة والخضروات أيضًا في منع الإمساك، وهو أحد الأعراض الشائعة أثناء الحمل.

7 فواكه مغذية يجب تناولها أثناء الحمل

تشتهي السيدة أثناء الحمل شيئًا سكريًا معظم الموقت، ولكن يجب أن لا يكون ما تتناول قطعة من الكعك أو قطعة حلوى لإشباع تلك الرغبة في تناول الحلوى عادة، لذلك فأن الفاكهة هي الحل الأمثل.

فهي توفر لك الحلاوة التي تتوق إليها والتغذية التي تحتاجها السيدة.

1. البرتقال

يساعد البرتقال على البقاء رطبًا، كما أنها مصدر رائع لحمض الفوليك، حمض الفوليك هو فيتامين ب الذي يعد مهمًا جدًا في المساعدة على منع عيوب الدماغ والحبل الشوكي، والمعروفة أيضًا باسم عيوب الأنبوب العصبي.

توصي الكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد (ACOG) بتناول 400 ميكروجرام (mcg) من حمض الفوليك يوميًا قبل البدء في محاولة إنجاب طفل، ثم 600 ميكروجرام على الأقل يوميًا أثناء الحمل.

البرتقال مصدر رائع لفيتامين سي أيضًا، وفيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في منع تلف الخلايا، كما أنه يساعد الجسم على امتصاص الحديد.

2. المانجو

المانجو مصدر رائع آخر لفيتامين سي، ويمنح كوب واحد 100 بالمائة من الكمية اليومية الموصى بها.

المانجو غنية أيضًا بفيتامين أ، ويرتبط نقص فيتامين أ عند الولادة بانخفاض المناعة وزيادة خطر حدوث مضاعفات، مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي.

على الرغم من ندرة ذلك، فمن الممكن الحصول على الكثير من فيتامين أ، وفقًا للمراجعات، تعد المانجو إضافة رائعة للنظام الغذائي أثناء الحمل، ولكن يجب تناولها باعتدال، جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الفواكه الأخرى.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على حمض الفوليك أكثر من الفواكه الأخرى، كما أنه مصدر رائع لـ:

فيتامين سي

فيتامين ب

فيتامين ك

الألياف

الكولين

المغنيسيوم

البوتاسيوم

تقول بعض النساء أن الأفوكادو يساعد في تخفيف الغثيان، ربما بسبب البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودين في الفاكهة.

قد يساعد البوتاسيوم أيضًا في تخفيف تقلصات الساق، وهي أحد أعراض الحمل الشائعة، وغالبًا ما تحدث تقلصات الساق بسبب انخفاض البوتاسيوم والمغنيسيوم.

الكولين مهم لنمو دماغ وأعصاب الطفل، وقد يتسبب نقص الكولين في عيوب الأنبوب العصبي وضعف الذاكرة مدى الحياة.

4. الليمون

أفادت إحدى الدراسات أن الليمون يساعد في تخفيف الغثيان المرتبط بالحمل.

ويحتوي الليمون أيضًا على نسبة عالية من فيتامين سي، فهو يساعد في تحفيز الجهاز الهضمي لتخفيف الإمساك.

فكر في إضافة بعضه إلى الماء أو الشاي أو استخدامه في وصفة الدجاج بالليمون المتوسطية.

5. الموز

يعد الموز مصدرًا جيدًا آخر للبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على فيتامين ب 6 وفيتامين سي والألياف، والإمساك شائع جدًا أثناء الحمل، وقد يكون سببه:

ضغط الرحم على الأمعاء

القلق

التوتر

اتباع نظام غذائي منخفض الألياف

الحديد في فيتامينات ما قبل الولادة

وقد يساعد إضافة الموز الغني بالألياف، وتظهر الأبحاث أن فيتامين ب 6 قد يساعد في تخفيف الغثيان والقيء في بداية الحمل أيضًا.

6. التوت

التوت - مثل التوت الأزرق والتوت الأحمر والفراولة والتوت الأسود والتوت البري - غني بجميع أنواع الفوائد، مثل:

الكربوهيدرات

فيتامين سي

الألياف

حمض الفوليك

كما تحتوي على مغذيات نباتية مثل الفلافونويد والأنثوسيانين، وتمنح الكربوهيدرات الطاقة التي تحتاجها بشدة، وتمر بسهولة عبر المشيمة لتغذية الطفل.

من المهم تناول الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالعناصر الغذائية مثل التوت بدلًا من الكربوهيدرات المصنعة والبسيطة مثل الكعك والبسكويت.

7. التفاح

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف وهو مصدر جيد لفيتامين سي، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على فيتامين أ والبوتاسيوم والبكتين، والبكتين هو مادة حيوية تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

للحصول على أفضل استفادة من المغذيات، تناول القشر - فقط تأكد من شطفه بالكثير من الماء أولًا.

التفاح سهل الحمل ويمكن إضافته إلى العديد من الوصفات، لذا تأكد من تخزينه عند ملء كيس المنتجات.

كم من الفاكهة يجب أن تأكلي أثناء الحمل؟

يوصي الأطباء عادةً بتناول حصتين إلى أربع حصص من الفاكهة وأربع إلى خمس حصص من الخضروات يوميًا.

بشكل عام، حصة واحدة من الفاكهة هي:

قطعة متوسطة الحجم من الفاكهة الكاملة

كوب واحد من الفاكهة المقطعة

حصة واحدة من الخضار هي:

نصف كوب من الخضار النيئة أو المطبوخة

نصف كوب من عصير الخضار

كوب واحد من الخضار الورقية

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