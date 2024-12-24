العناية بالبشرة خلال فترة الحمل، نصائح للحفاظ على جمال وصحة بشرتك

تُعد فترة الحمل من أجمل مراحل حياة المرأة، لكنها تأتي مع تغيرات جسدية ونفسية قد تؤثر بشكل مباشر على البشرة. نتيجة للتغيرات الهرمونية وزيادة تدفق الدم، قد تعاني النساء الحوامل من مشكلات جلدية مثل التصبغات، والجفاف، وحب الشباب، وعلامات التمدد.



لذا، فإن العناية بالبشرة خلال الحمل ليست فقط ضرورة جمالية، بل هي جزء من الاهتمام بالصحة العامة، وهو ما أكدته خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج.



في هذا التقرير، تقدم خبيرة العناية بالبشرة، نصائح وخطوات بسيطة وفعّالة للعناية بالبشرة أثناء الحمل.



أهمية العناية بالبشرة أثناء الحمل

مع حدوث التغيرات الهرمونية في الجسم، تزداد حساسية البشرة وتصبح أكثر عرضة للمشكلات مثل التصبغات الجلدية (الكلف) أو ما يُعرف بقناع الحمل، وظهور البقع الداكنة على الوجه.



قد تظهر أيضًا علامات تمدد الجلد نتيجة التوسع السريع للجلد في مناطق البطن والفخذين. إضافةً إلى ذلك، قد يتعرض البعض لظهور حب الشباب أو تفاقمه بسبب التغيرات في إنتاج الزيوت الطبيعية في البشرة.



علاج تصبغات البشرة



أهم المشكلات الجلدية أثناء الحمل

الكلف والتصبغات الجلدية: يحدث نتيجة زيادة إنتاج الميلانين بسبب التغيرات الهرمونية.

الجفاف وحساسية الجلد: بسبب نقص الترطيب الطبيعي وتغير طبيعة البشرة.

حب الشباب: يظهر لدى بعض الحوامل نتيجة زيادة إفراز الزيوت.

علامات التمدد: تظهر بسبب تمدد الجلد السريع وعدم مرونته.

الحكة: خاصة في منطقة البطن بسبب تمدد الجلد وجفافه.

خطوات العناية بالبشرة خلال الحمل

1. استخدام منتجات آمنة ومناسبة للحمل

من الضروري التحقق من أن المنتجات المستخدمة خالية من المكونات الضارة مثل الريتينول، وحمض الساليسيليك بتركيز عالٍ، والبنزويل بيروكسايد، والتي قد تكون غير آمنة أثناء الحمل. يُفضل استخدام المنتجات الطبيعية والعضوية أو تلك المصممة خصيصًا للنساء الحوامل.

2. الترطيب اليومي للبشرة

الجفاف من أكثر المشكلات شيوعًا خلال الحمل، لذا يجب استخدام مرطب لطيف وغني بالمكونات الطبيعية مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند. الترطيب المنتظم يساعد أيضًا في تقليل الحكة ومنع ظهور علامات التمدد.

3. الوقاية من الشمس

الحماية من أشعة الشمس أساسية، خاصة مع زيادة خطر التصبغات الجلدية. استخدمي كريم واقٍ من الشمس بعامل حماية لا يقل عن 30+، وتأكدي من أنه خالٍ من المواد الكيميائية الضارة. ارتداء قبعة واسعة ونظارات شمسية يمكن أن يكون إضافة فعّالة.

4. تقشير البشرة بلطف

للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتحفيز تجديد الخلايا، يُفضل استخدام مقشرات طبيعية مثل السكر والعسل أو الشوفان مع الحليب. يجب تجنب المقشرات القوية التي قد تسبب تهيج البشرة.

5. العناية بعلامات التمدد

لتقليل ظهور علامات التمدد، يمكن تدليك البطن والفخذين بزيوت طبيعية مثل زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، أو كريمات تحتوي على الكولاجين. يُنصح بالبدء في ذلك من الأشهر الأولى للحمل.

6. شرب كميات كافية من الماء

الجفاف الداخلي يؤثر على البشرة بشكل مباشر، لذا احرصي على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا لتحسين مرونة البشرة والحفاظ على ترطيبها.

7. النظام الغذائي الصحي

يؤثر الطعام على صحة البشرة، لذا يجب التركيز على تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات، وأحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك والمكسرات.

8. تجنب التوتر والإجهاد

الحالة النفسية تلعب دورًا كبيرًا في صحة البشرة. يُنصح بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوغا، بالإضافة إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم.

نصائح هامة للعناية ببشرة الوجه والجسم

استخدمي منظفًا لطيفًا يوميًا لتنظيف البشرة دون تجريدها من زيوتها الطبيعية.

تجنبي استخدام الماكياج الثقيل أو المنتجات غير المخصصة للبشرة الحساسة.

استشيري طبيب الأمراض الجلدية أو طبيب النساء قبل استخدام أي علاج جلدي.

ماسكات طبيعية لعلاج البثور

منتجات طبيعية آمنة للحمل

العسل: مرطب طبيعي يناسب البشرة الجافة.

الألوفيرا: لتهدئة البشرة الحساسة وعلاج الالتهابات.

زيت جوز الهند: لترطيب عميق وعلاج علامات التمدد.

الحليب والشوفان: كمقشر طبيعي ولطيف للبشرة.

العناية بعد الولادة

العناية بالبشرة لا تتوقف بعد الولادة، إذ تستمر التغيرات الهرمونية حتى استقرار الجسم. قد تحتاج المرأة إلى متابعة ترطيب البشرة ومعالجة أي آثار متبقية مثل التصبغات أو علامات التمدد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.