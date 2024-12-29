أعراض ومضاعفات فقر الدم أثناء فترة الحمل

قد تصاب النساء الحوامل بفقر الدم، وعند حدوث ذلك لا يحتوي الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى الأنسجة الحامل وإلى الطفل.

أثناء الحمل، ينتج الجسم المزيد من الدم لدعم نمو الطفل، وإذا كانت السيدة لا تحصل على ما يكفي من الحديد أو بعض العناصر الغذائية الأخرى، فقد لا يتمكن الجسم من إنتاج كمية خلايا الدم الحمراء التي يحتاجها لصنع هذا الدم الإضافي.

من الطبيعي أن تصاب السيدة بفقر دم خفيف أثناء الحمل، ولكن قد تصاب بفقر دم أكثر شدة بسبب انخفاض مستويات الحديد أو الفيتامينات أو لأسباب أخرى.

قد يؤدي فقر الدم إلى الشعور بالتعب والضعف، وإذا كان شديدًا ولم يتم علاجه، فقد يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل الولادة المبكرة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أنواع فقر الدم أثناء الحمل

يمكن أن تتطور عدة أنواع من فقر الدم أثناء الحمل، وتشمل هذه:

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك

نقص فيتامين ب12

سبب وراء تطور هذه الأنواع من فقر الدم:

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، يحدث هذا النوع من فقر الدم عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الحديد لإنتاج كميات كافية من الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء، ويحمل الأكسجين من الرئتين إلى بقية الجسم.

في فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، لا يستطيع الدم حمل ما يكفي من الأكسجين إلى الأنسجة في جميع أنحاء الجسم، وهو أكثر أنواع فقر الدم أثناء الحمل شيوعًا.

فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، حمض الفوليك هو الفيتامين الموجود بشكل طبيعي في بعض الأطعمة مثل الخضروات الورقية الخضراء، ويحتاج الجسم إلى حمض الفوليك، وهو نوع من فيتامين ب، لإنتاج خلايا جديدة، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء الصحية.

أثناء الحمل، تحتاج النساء إلى حمض الفوليك الإضافي، ولكن في بعض الأحيان لا يحصلن على ما يكفي من نظامهن الغذائي، وعندما يحدث ذلك، لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الطبيعية لنقل الأكسجين إلى الأنسجة في جميع أنحاء الجسم.

قد يساهم نقص حمض الفوليك بشكل مباشر في أنواع معينة من العيوب الخلقية، مثل تشوهات الأنبوب العصبي (السنسنة المشقوقة) وانخفاض الوزن عند الولادة.

نقص فيتامين ب12، يحتاج الجسم إلى فيتامين ب12 لتكوين خلايا الدم الحمراء الصحية، وعندما لا تحصل المرأة الحامل على ما يكفي من فيتامين ب12 من نظامها الغذائي، لا يستطيع جسمها إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية.

والنساء اللاتي لا يأكلن اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض معرضات لخطر أكبر للإصابة بنقص فيتامين ب12، مما قد يساهم في حدوث عيوب خلقية، مثل تشوهات الأنبوب العصبي، وقد يؤدي إلى الولادة المبكرة.

يمكن أن يؤدي فقدان الدم أثناء الولادة وبعدها أيضًا إلى فقر الدم.

عوامل الخطر لفقر الدم أثناء الحمل

جميع النساء الحوامل معرضات لخطر الإصابة بفقر الدم، وذلك لأنهن يحتجن إلى المزيد من الحديد وحمض الفوليك أكثر من المعتاد، ولكن الخطر يكون أعلى إذا كنت:

حاملًا بأكثر من طفل

حملت مرتين في وقت متقارب

تتقيأ كثيرًا بسبب الغثيان الصباحي

الحمل في سن المراهقة

لا تتناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد

كنت مصابة بفقر الدم قبل الحمل

أعراض فقر الدم أثناء الحمل

الأعراض الأكثر شيوعًا لفقر الدم أثناء الحمل هي:

شحوب الجلد والشفتين والأظافر

الشعور بالتعب أو الضعف

الدوخة

ضيق التنفس

سرعة ضربات القلب

صعوبة التركيز

في المراحل المبكرة من فقر الدم، قد لا تظهر أعراض واضحة، والعديد من الأعراض هي تلك التي قد تظهر أثناء الحمل حتى لو لم تكن السيدة مصابة بفقر الدم، لذا سجب التأكد من إجراء فحوصات الدم الروتينية للتحقق من فقر الدم في مواعيد ما قبل الولادة.

مخاطر فقر الدم أثناء الحمل

إن فقر الدم الشديد أو غير المعالج الناتج عن نقص الحديد أثناء الحمل قد يزيد من خطر الإصابة بما يلي:

ولادة طفل قبل الأوان أو منخفض الوزن عند الولادة

نقل الدم (إذا فقدت كمية كبيرة من الدم أثناء الولادة)

اكتئاب ما بعد الولادة

ولادة طفل مصاب بفقر الدم

ولادة طفل يعاني من تأخر في النمو

إن نقص حمض الفوليك غير المعالج قد يزيد من خطر الإصابة بما يلي:

ولادة طفل قبل الأوان أو منخفض الوزن عند الولادة

ولادة طفل مصاب بعيب خلقي خطير في العمود الفقري أو الدماغ (عيوب الأنبوب العصبي)

إن نقص فيتامين ب12 غير المعالج قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بطفل مصاب بعيوب الأنبوب العصبي.

علاج فقر الدم

إذا كانت السيدة مصابة بفقر الدم أثناء الحمل، فقد تحتاج إلى البدء في تناول مكملات الحديد أو حمض الفوليك مكملات غذائية بالإضافة إلى الفيتامينات التي تتناولها قبل الولادة، وقد يقترح الطبيب أيضًا إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد وحمض الفوليك إلى النظام الغذائي.

لعلاج نقص فيتامين ب12، قد يوصي الطبيب بتناول مكملات فيتامين ب12.

قد يوصي الطبيب أيضًا بتضمين المزيد من الأطعمة الحيوانية في النظام الغذائي، مثل:

اللحوم

البيض

منتجات الألبان

الوقاية من فقر الدم

للوقاية من فقر الدم أثناء الحمل، يجب التأكد من الحصول على ما يكفي من الحديد، وتناول وجبات متوازنة وأضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد إلى النظام الغذائي.

الحرص على تناول ثلاث حصص على الأقل يوميًا من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل:

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والدواجن والأسماك

الخضروات الورقية الخضراء الداكنة (مثل السبانخ والبروكلي والكرنب)

الحبوب والحبوب الغنية بالحديد

الفاصوليا والعدس والتوفو

المكسرات والبذور

البيض

ويمكن للأطعمة الغنية بفيتامين سي أن تساعد الجسم على امتصاص المزيد من الحديد، وتشمل هذه:

الحمضيات والعصائر

الفراولة

الكيوي

الطماطم

الفلفل الحلو

محاول تناول هذه الأطعمة في نفس الوقت الذي تتناول فيه الأطعمة الغنية بالحديد، وعلى سبيل المثال، يمكنك شرب كوب من عصير البرتقال وتناول حبوب الإفطار المدعمة بالحديد.

اختيار أيضًا الأطعمة الغنية بحمض الفوليك للمساعدة في منع نقص حمض الفوليك، وتشمل هذه:

الخضروات الورقية الخضراء

الحمضيات والعصائر

الفاصوليا المجففة

الخبز والحبوب المدعمة بحمض الفوليك

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