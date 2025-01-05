الأحد 05 يناير 2025
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وول ستريت جورنال: افتقار الولايات المتحدة إلى الموانئ الفضائية يهدد بتأخير عمليات الإطلاق

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأحد، أن العدد المحدود من الموانئ الفضائية في الولايات المتحدة يهدد البلاد بتشكيل ازدحام في عمليات الإطلاق، وتأخيرها.

وكما تشير الصحيفة، يتم تنفيذ جميع عمليات الإطلاق الأمريكية تقريبا من ثلاثة موانئ فضائية فقط، تقع في ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا.

 

عدد عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية

علاوة على ذلك في عام 2023، وصل عدد عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية إلى رقم قياسي بلغ 145 عملية إطلاق، وتم تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات الإطلاق (134) بواسطة شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك.

 

عدم تسليم البضائع المهمة إلى المدار في الوقت المحدد

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تشير "وول ستريت جورنال" إلى أن مثل هذا الوضع الذي يمكن أن يقترن بتأجيل الرحلات بسبب الظروف الجوية السيئة، قد يؤدي إلى عدم تسليم البضائع المهمة إلى المدار في الوقت المحدد، وفي الظروف الحالية، تبحث الشركات عن بدائل للموانئ الفضائية الرئيسية.

وبالتالي، فإن الميناء الفضائي في جزيرة كودياك في ألاسكا يعمل حاليا على الحصول على إذن لإجراء ما يصل إلى 25 عملية إطلاق سنويا.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ عمليات الإطلاق من هذا الموقع من قبل الشركات الصغيرة الأكثر تأثرا بالوضع مع تأخير الإطلاق.

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