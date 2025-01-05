أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

وقع أكثر من مليون شخص على عريضة تطالب بفرض حظر شامل على الألعاب النارية في جميع أنحاء ألمانيا، وذلك بعد أصوات الفرقعة العنيفة التي حدثت خلال احتفالات رأس السنة.

حظر شامل على الألعاب النارية في جميع أنحاء ألمانيا

وقالت نقابة الشرطة "جي دي بي" في برلين إن عدد الأشخاص الذين دعموا حملة جمع التوقيعات التي أطلقتها النقابة وصل حتى الآن إلى أكثر من 1.01 مليون شخص. ووصفت النقابة هذه العريضة على منصة إكس بأنها بمثابة تكليف سياسي.

وجاء في نص العريضة القول إن " ما شهدناه في ليلة رأس السنة الماضية يتجاوز كل الحدود. يجب أن تنتهي هذه الاعتداءات العنيفة على زميلاتنا وزملائنا"، وقالت النقابة في العريضة إنها تطالب بحظر الألعاب النارية في النطاق الخاص، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل خطوة أولى مهمة لتعزيز سلامة فرق الطوارئ في ليلة رأس السنة.

رفض فكرة حظر الألعاب النارية

مع ذلك كان المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الداخلية نانسي فيزر (كلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أعربا عن رفضهما لفكرة حظر الألعاب النارية.

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