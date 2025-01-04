ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية ارتفاع حصيلة الإصابات بالمفرقعات والألعاب النارية خلال عطلة رأس السنة في البلاد إلى 771 حالة حتى صباح اليوم السبت.

حصيلة الإصابات بالمفرقعات والألعاب النارية خلال عطلة رأس السنة في الفلبين

وأضافت الوزارة أنه من بين تلك الحالات، تم تأكيد 3 حالات وفاة، بما في ذلك أول حالة وفاة مسجلة بسبب رصاصة طائشة، فقد توفي رجل (19 عاما) من دافاو ديل نورت بعد إصابته برصاصة أثناء احتفاله خارج منزله.

جمع البيانات من 62 مستشفى رئيسيا على مستوى الفلبين

وتابعت أنه تم جمع البيانات من 62 مستشفى رئيسيا على مستوى الفلبين منذ 22 ديسمبر الماضي.

من جهتها أفادت صحيفة "ذا ستار" الفلبينية بأن هذا الرقم للإصابات يمثل زيادة بنسبة 27.6% مقارنة بـ604 حالات مسجلة، خلال نفس الفترة من عام 2024.

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