افتتاح 7 معامل ميكروبيولوجى وإجراء 30 ألف تحليل مخدرات بالدقهلية

استعرض الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، فى بيان اليوم، إنجازات إدارة المعامل والمعمل المشترك، خلال العام الماضي، لا سيما فى تكثيف نشاطها بمجال المخاطر الحيوية والأمن والأمان المعملي.

عقد 3 دورات تدريبية خاصة لرفع كفاءة العاملين بمعامل المستشفيات

وكشف مدكور عن أن العام الماضي شهد عقد 3 دورات تدريبية خاصة لرفع كفاءة العاملين بمعامل المستشفيات والإدارات الصحية عن الجودة والامان الحيوى، علاوة على 3 دورات تدريبية بمقر إدارة التدريب حيث تم تدريب 80 من التخصصات (أطباء وكيميائيين وصيادلة وفنيين معمل) من جميع المستشفيات والإدارات التابعة.

إجراء 305 تحاليل للكشف المبكر عن أورام البروستاتا

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية فقد تم إجراء نحو 305 تحاليل للكشف المبكر عن أورام البروستاتا وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى نهاية 2024.

المرور على 553 معامل المستشفيات والوحدات

وأضاف الدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل، أنه إلى جانب الدورات المتكررة على سياسات مكافحة العدوى والتعامل الآمن والتخلص من النفايات الطبية، فقد بلغت عدد جولات المرور على معامل المستشفيات والوحدات والمراكز التابعة نحو 553 زيارة تفقدية.

افتتاح 7 معامل ميكروبيولوجى بمستشفيات



وعلى صعيد تطوير المعامل، فقد شهد العام الماضى افتتاح 7 معامل ميكروبيولوجى بمستشفيات (بلقاس – شربين – أجا – صدر المنصورة – المنزلة – منية النصر – تمى الأمديد) بالإضافة إلى عدد (6) مستشفيات بهم معامل ميكروبيولوجى من قبل وهي (دكرنس – السنبلاوين – حميات المنصورة – طلخا – ميت غمر - نبروه) ليصبح اجمالي عدد المستشفيات التى يوجد بها معامل ميكروبيولوجى (13) مستشفى كما يجرى حاليا تجهيز معمل بمستشفى المطرية المركزى.

إجمالي عينات الغدة الدرقية والمخدرات

وقد تضمن بيان الإدارة فيما يتعلق بإجمالي العينات خلال العام 2024 تفصيليًا على التالى:

- إجمالي عينات الغدة الدرقية للأطفال حديثى الولادة الخاصة بالعينات التأكيدية بالمحافظات (الدقهلية & الغربية & كفرالشيخ) (3476)

- إجمالى عينات كيمياء الدم وأبحاث الدم (8621 )

- إجمالى عينات فيروسات المستشفيات الحكومية بمعمل الإدارة (12692 )

إجمالى عينات فيروسات المراكز الطبية الخاصة (4735 )

أما إجمالي إحصائيات المعمل المشترك خلال عام 2024: فقد جاءت كالآتى: الأغذية 25417 عينة والمياه 43849 عينة والفيروسات 4441 عينة والمخدرات 30891 عينة.

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