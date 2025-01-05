الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح 7 معامل ميكروبيولوجى وإجراء 30 ألف تحليل مخدرات بالدقهلية

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

استعرض الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، فى بيان اليوم، إنجازات إدارة المعامل والمعمل المشترك، خلال العام الماضي، لا سيما فى تكثيف نشاطها بمجال المخاطر الحيوية والأمن والأمان المعملي. 

  

عقد 3 دورات تدريبية خاصة لرفع كفاءة العاملين بمعامل المستشفيات
وكشف مدكور عن أن العام الماضي شهد عقد 3 دورات تدريبية خاصة لرفع كفاءة العاملين بمعامل المستشفيات والإدارات الصحية عن الجودة  والامان الحيوى، علاوة على 3 دورات تدريبية بمقر إدارة التدريب  حيث تم تدريب 80 من التخصصات (أطباء وكيميائيين وصيادلة وفنيين معمل) من جميع المستشفيات والإدارات التابعة.

 

إجراء 305 تحاليل  للكشف المبكر عن أورام البروستاتا 
ولفت وكيل الوزارة إلى أنه فى إطار مبادرة  رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية فقد تم إجراء نحو 305 تحاليل  للكشف المبكر عن أورام البروستاتا وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى نهاية 2024.

المرور على 553 معامل المستشفيات والوحدات

وأضاف الدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل، أنه إلى جانب الدورات المتكررة على سياسات مكافحة العدوى والتعامل الآمن والتخلص من النفايات الطبية، فقد بلغت عدد جولات المرور على معامل المستشفيات والوحدات والمراكز التابعة نحو 553 زيارة تفقدية.

افتتاح 7 معامل ميكروبيولوجى بمستشفيات


وعلى صعيد تطوير المعامل، فقد شهد العام الماضى افتتاح 7 معامل ميكروبيولوجى بمستشفيات (بلقاس – شربين – أجا – صدر المنصورة – المنزلة – منية النصر – تمى الأمديد) بالإضافة إلى عدد (6) مستشفيات بهم معامل ميكروبيولوجى من قبل وهي (دكرنس – السنبلاوين – حميات المنصورة – طلخا – ميت غمر - نبروه) ليصبح اجمالي عدد المستشفيات التى يوجد بها معامل ميكروبيولوجى (13) مستشفى كما يجرى حاليا تجهيز معمل  بمستشفى المطرية المركزى. 

صحة المنوفية تحصد المركز الثاني على الجمهورية في مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

صحة الإسماعيلية تناقش خطة تطوير المعامل بالمستشفيات (صور)

إجمالي عينات الغدة الدرقية والمخدرات 

وقد تضمن بيان الإدارة فيما يتعلق بإجمالي العينات خلال العام 2024 تفصيليًا على التالى: 
- إجمالي عينات الغدة الدرقية للأطفال حديثى الولادة الخاصة بالعينات التأكيدية بالمحافظات (الدقهلية & الغربية & كفرالشيخ) (3476) 
- إجمالى عينات كيمياء الدم وأبحاث الدم (8621 )
-  إجمالى عينات فيروسات المستشفيات الحكومية بمعمل الإدارة (12692 ) 
إجمالى عينات فيروسات المراكز الطبية الخاصة (4735 )   
أما إجمالي إحصائيات المعمل المشترك خلال عام 2024: فقد جاءت كالآتى: الأغذية 25417 عينة والمياه 43849 عينة والفيروسات 4441 عينة والمخدرات 30891 عينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارات الصحية التخلص من النفايات الطبية الأمن والأمان السنبلاوين العام 2024 النفايات الطبية اورام البروستاتا تخصصات رئيس الجمهوري علاج الأورام السرطانية عدد 6 مستشفيات مبادرة رئيس الجمهورية وكيل وزارة الصحة ميت غمر منية النصر

مواد متعلقة

المتهمان بقتل شاب بسبب سيجارة حشيش في روض الفرج يمثلان الجريمة

الأقباط ينتظرون السيسي غدًا، 11 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية وترسيخ مبدأ المواطنة

تداول 15 ألف طن و954 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

«البحوث الإسلامية» في 2024.. أكثر من 100 ألف لقاء وحلقة نقاشية في مراكز الشباب وقصور الثقافة.. وآلاف الأنشطة الدعوية والتوعوية لتعزيز القيم الدينية في المجتمع
ads

الأكثر قراءة

فيروس HMPV، وباء جديد في 2025 مصدره الصين وهذه أعراض المرض

مصدر بالأهلي يحسم مصير مارسيل كولر

أخبار مصر: وباء جديد في 2025، تفاصيل وفاة سيدة بسبب لولب، صفقة تبادلية بين الشمال القطري والأهلي، تحذير من استخدام حقنة البرد

كان نفسها تخلف بنت، التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بسبب اللولب بالمنوفية (فيديو)

الأقباط ينتظرون السيسي غدًا، 11 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية وترسيخ مبدأ المواطنة

الفراولة تبدأ من 15 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ليفربول يلتقي مانشستر يونايتد في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

3 حالات تنتفى فيها المسئولية الطبية على الأطباء

منوعات

المزيد

البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد (فيديو)

بيع سمكة تونة تزن 276 كيلو جراما بـ1.3 مليون دولار في اليابان

استمرار موجة الحر في جنوب أستراليا مع تصاعد خطر حرائق الغابات

عروض الصوت والضوء تبهر الزائرين في معبد الكرنك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

أحد الضحايا المفضلين للملك المصري.. أرقام محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري وبيان الأدلة على مشروعيتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية