السبت 04 يناير 2025
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محافظات

صحة الإسماعيلية تناقش خطة تطوير المعامل بالمستشفيات (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية اجتماعا؛ لعرض مؤشرات الأداء خلال عام 2024 ومناقشة سُبل تحسين الأداء ووضع حلول مناسبة لتحديات ومعوقات العمل؛ والتأكيد على الالتزام بتطبيق معايير الأمان المعملى وجودة المعامل.  

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة ليالى عاطف مدير إدارة المعامل ومشرفى ومراجعى المعامل بالمستشفيات والإدارات الصحية بالاسماعيلية

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

إشادة بجهود إدارة العمل 

وأشادت وكيل وزارة الصحة بجهود إدارة المعامل خلال العام الماضى وحصولها على المركز التاسع على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأمان المعملي، والمركز الأول فى مسابقة تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل بالمحافظة.  

 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

تقديم خدمة معملية مميزة 

وأكدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية استمرار تقديم خدمة معملية مميزة والحفاظ على معدل الأمان المعملي، مما يسهم فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.  

 

تكريم فرق العمل ببعض المستشفيات 

وحرصت وكيل وزارة الصحة على تكريم فريق معمل مستشفى حميات الإسماعيلية كأفضل فريق عمل بمعامل المستشفيات،وفريق عمل معمل وحدة طب الأسرة بالشهيد خيرى بالإدارة الصحية بالقنطرة غرب كأفضل معمل بوحدات طب الأسرة على مستوى محافظة الإسماعيلية فى تطبيق معايير الأمان المعملي خلال عام 2024 متمنية للجميع مزيد من التقدم والإنجازات الصحية.

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