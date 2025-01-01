وكيل الصحة بالدقهلية يشهد ختام دورة تدريبية حول الجديد في جراحات القولون

شهد الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية، اليوم فعاليات ختام الدورة التدريبية حول الجديد فى جراحات القولون والشرج وذلك بالتنسيق مع كلية الطب جامعة المنصورة.



18 ساعة تدريبية وبمشاركة 30 من أطباء الجراحة العامة

وعقدت الدورة بمستشفى منية النصر واستمر على مدار 3 أيام بواقع 18 ساعة تدريبية وبمشاركة 30 من أطباء الجراحة العامة بمختلف مستشفيات الصحة.

وحاضر بالدورة نخبة من أساتذة جراحة القولون والشرج وفى مقدمتهم الدكتور وليد عمر رئيس وحدة جراحة القولون علاوة على الدكتور سامي الباز والدكتور مصطفى شلبي والدكتور احمد صقر والدكتور عبد الله القصبي.

اللقاءات العلمية والتدريب والتعليم الطبي المستمر في رفع كفاءة أداء الاطباء



وأكد مدكور خلال كلمته أهمية هذه اللقاءات العلمية والتدريب والتعليم الطبي المستمر في رفع كفاءة أداء الكوادر الطبية، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.

تسليم دورع شكر وشهادات تقدير للمحاضرين

وقام وكيل الوزارة بتسليم دورع شكر للمحاضرين بالإضافة إلى شهادات تقدير للمشاركين مثمنًا بالوقت ذاته جهود الطب العلاجى بقيادة الدكتور أحمد البيلى والدكتورة منة الله مصطفى منسق الدورة والدكتور سيد أبو النجا مدير مستشفى منية النصر.

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