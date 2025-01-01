الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل الصحة بالدقهلية يشهد ختام دورة تدريبية حول الجديد في جراحات القولون

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

شهد الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية، اليوم فعاليات ختام الدورة التدريبية حول الجديد فى جراحات القولون والشرج وذلك بالتنسيق مع كلية الطب جامعة المنصورة.


18 ساعة تدريبية وبمشاركة 30 من أطباء الجراحة العامة

وعقدت الدورة بمستشفى منية النصر واستمر على مدار 3 أيام بواقع 18 ساعة تدريبية وبمشاركة 30 من أطباء الجراحة العامة بمختلف مستشفيات الصحة. 

وحاضر بالدورة نخبة من أساتذة جراحة القولون والشرج وفى مقدمتهم الدكتور وليد عمر رئيس وحدة جراحة القولون علاوة على الدكتور سامي الباز والدكتور مصطفى شلبي والدكتور احمد صقر والدكتور عبد الله القصبي.

 

اللقاءات العلمية والتدريب والتعليم الطبي المستمر في رفع كفاءة أداء الاطباء


وأكد مدكور  خلال كلمته أهمية هذه اللقاءات العلمية والتدريب والتعليم الطبي المستمر في رفع كفاءة أداء الكوادر الطبية، والإرتقاء  بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.

لبحث مؤشرات الأداء.. وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعًا مع مديرى المستشفيات

"تنمية المشروعات": إصدار 13 ألف شهادة تصنيف لأصحاب المشروعات الصغيرة خلال 2024

تسليم دورع شكر وشهادات تقدير للمحاضرين 

وقام وكيل الوزارة بتسليم دورع شكر للمحاضرين بالإضافة إلى شهادات تقدير للمشاركين مثمنًا بالوقت ذاته جهود الطب العلاجى بقيادة الدكتور أحمد البيلى والدكتورة منة الله مصطفى منسق الدورة والدكتور سيد أبو النجا مدير مستشفى منية النصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجراحة العامة التعليم الطبى المستمر الخدمات الطبية المقدمة الخدمات الطبية الدورة التدريبية الكوادر الطبية جامعة المنصورة تنمية المشروعات مستشفي منية النصر

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص بالاختناق في تسرب غاز بالمنيا

إجراء جديد ضد المتهم بطمس لوحات سيارة ببولاق أبو العلا

السجن 3 سنوات لعاطل متهم بالنصب على المواطنين في الموسكي

ads

الأكثر قراءة

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

4274 جنيهًا لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام 2025

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

بعد موافقة صحة البرلمان، 8 التزامات على مقدمي الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية

40 قتيلا ومصابا، أول فيديو لعملية الدهس فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

ضريبة التليفون المحمول تثير ضجة بين المصريين.. النشطاء: امسكوا اللي بيهرب وحاسبوا المحلات والتوكيلات التجارية.. وتطبيق القرار بأثر رجعي مخالف للدستور

عرض ضخم من باريس سان جيرمان لضم محمد صلاح

منوعات

المزيد

مقتل 5 أشخاص خلال احتفالات رأس السنة في ألمانيا

حادث دهس يوقع ضحايا بين ضباط الشرطة بنيوزيلندا

انهيار جليدي يدمر جرافة أثناء تنظيف طريق في تركيا

تراشق بالبيض والطحين، طريقة غريبة لاحتفالات الإسبان بآخر أيام العام (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات في أول أيام 2025

المزيد

انفوجراف

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها مضر والأصم، أسماء شهر رجب وفضائله والأعمال المستحبة فيه

ما حكم الصيام تطوعًا في رجب وشعبان دون غيرهما؟ دار الإفتاء تجيب

من تفسير محمد سيد طنطاوي، جزاء مصاحبة النبي والجهاد معه

المزيد
الجريدة الرسمية