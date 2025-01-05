صحة المنوفية تحصد المركز الثاني على الجمهورية في مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

حققت إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تحت قيادة الدكتورة مروة فتحي أنور إنجازًا كبيرًا بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تحقيق المستهدف بمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين لعام 2024.

فحص 44299 سيدة حامل بالمنوفية

وأفادت الدكتورة إيمان عبد العزيز، منسق المبادرة بالمحافظة، بأنه تم فحص ٤٤٢٩٩ سيدة حامل في محافظة المنوفية خلال عام ٢٠٢٤ م، حيث تم اكتشاف ١٠٢ حالة إيجابية، وقد تم تقديم خدمات المتابعة والعلاج لهن ولأطفالهن.

بالإضافة إلى صرف العلاجات الوقائية للأطفال والمخالطين وفقًا للبروتوكول المعتمد من وزارة الصحة المصرية للتعامل مع الحالات الإيجابية المكتشفة.

وتقدمت صحة المنوفية بالشكر والتقدير لجميع فرق الإشراف والفحص العاملين بالمبادرة على هذا الإنجاز الكبير.

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