الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التأمين الصحي بالقليوبية ينظم ندوات توعوية عن أهمية الكشف المبكر على الأورام السرطانية

التأمين الصحي بالقليوبية،
التأمين الصحي بالقليوبية، فيتو

 نظم فرع التأمين الصحي بـ القليوبية زيارة لشركة دايس للمنسوجات القطنية، وذلك لتثقيف وتوعية العاملين بالشركة عن أهمية الكشف المبكر والفحص الذاتي، وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالأورام السرطانية، وسرطان الثدي تحت شعار <<بالتوعية نستطيع>> ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

الإعدام شنقًا لسائق وعاطل بتهمة قتل شخص في القليوبية

ملك فواكه الشتاء منور على الشجر، انطلاق موسم حصاد البرتقال في القليوبية (فيديو)

التأمين الصحي بالقليوبية، التقليل من نسب الإصابة بالأورام السرطانية 

 تأتي الزيارة في إطار الأنشطة التوعوية والخدمية المجانية التي يقوم بها فرع التأمين الصحي بـ القليوبية، كوسيلة من وسائل المشاركة الاجتماعية الفعالة وذلك لرفع درجة الوعي لدى المجتمع والتقليل من نسب الإصابة بالأورام السرطانية، إيمانًا بأن صحة كل مصرية تعد جزءًا أساسيًا من أمان المجتمع واستقراره.

تناولت الندوة عددًا من المحاور تتعلق بمرض سرطان الثدي وشملت التعريف بالمرض، وأهمية الكشف المبكر عنه، وأساليب الوقاية منه، والتي منها تناول الأكل الصحي وممارسة الرياضة وأهمية الفحص الدوري الذاتي، إلي جانب ضرورة زيارة الطبيب في حالة وجود عوامل خطورة أو ظهور العلامات التحذيرية للمرض وأي أعراض غير طبيعية أو غير معتادة علي الثدي من حيث الألم أو الشكل أو التكتلات أو إفرازات.  

 

الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية

 من جانبه أكد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن الاكتشاف المبكر للإصابة يعد من أهم طرق العلاج المبكر والسيطرة علي المرض، موجهًا بأهمية التوعية الصحية السليمة، خاصةً أن سرطان الثدي ترتبط به الكثير من المعلومات المغلوطة التي تحتاج إلي توضيح وتصحيح، ويلزم التعامل معه مزيدًا من الوعي، مع أهمية أن يقوم كل فرد بدور مهم وفعال لنشر هذه التوعية في محيط أهله وأصدقائه وجيرانه للوقاية من المرض.

وتابع أن مجالات طب الأورام يحدث فيها اكتشافات حديثة بشكل مستمر، علي المستويات البحثية والتشخيصية والعلاجية، إلا أنه يعتمد بالأساس علي الاكتشاف المبكر قبل انتشار وحدوث مضاعفات للمرض، ليصبح العلاج أسهل وأقل مشقة علي المريض.

 

فرع التأمين الصحي،رفع الوعي الكشف المبكر عن سرطان الثدي

 تأتي هذه الزيارة في إطار جهود فرع التأمين الصحي  بالقليوبية لتعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية منه ومعالجته بالمجان للحد من انتشاره داخل المجتمع، حيث يعد سرطان الثدي من أكثر السرطانات شيوعًا بين النساء ويساهم الكشف المبكر عنه في ارتفاع نسب الشفاء منه بشكل سريع.

شارك في الندوة الدكتور ممدوح الجزار، طبيب المبادرة، والدكتور حسين سمير، مدير عيادة قليوب، وفريق تمريض مبادرة الأورام السرطانية، وفريق التثقيف الصحي بالعيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرع التأمين الصحي بالقليوبية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة بداية جديدة القليوبية اخبار القليوبية

مواد متعلقة

الإعدام شنقًا لسائق وعاطل بتهمة قتل شخص في القليوبية

حريق في قطعة أرض بها "بوص" في القليوبية (صور)

محافظ القليوبية يدعو طفلة لحضور حفل تكريم منتخب كرة القدم لهذا السبب

الصحة: مستشفيات محافظة القليوبية قدمت 2 مليون و487 ألف و745 خدمة طبية خلال 10 أشهر
ads

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

حصاد 2024، السيسي يقود جهود الحفاظ على الأمن القومي وتوازن السياسة الخارجية المصرية

غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج 2025، عام السعي لتحقيق التميز والتقدم لمواليد برج الحمل

الملك تشارلز يخالف التقاليد خلال الاحتفال بعيد الميلاد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، مفاجآت سارة في انتظار مواليد هذه الأبراج

بعد استفزازه، رونالدو يسخر من ميسي في "تحدي اليوتيوب" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في الأسواق

عباد الشمس يسجل 103 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 ملفات حاسمة على طاولة مجلس الجبلاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع الفساد

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية