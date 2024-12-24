التأمين الصحي بالقليوبية ينظم ندوات توعوية عن أهمية الكشف المبكر على الأورام السرطانية

نظم فرع التأمين الصحي بـ القليوبية زيارة لشركة دايس للمنسوجات القطنية، وذلك لتثقيف وتوعية العاملين بالشركة عن أهمية الكشف المبكر والفحص الذاتي، وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالأورام السرطانية، وسرطان الثدي تحت شعار <<بالتوعية نستطيع>> ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

التأمين الصحي بالقليوبية، التقليل من نسب الإصابة بالأورام السرطانية

تأتي الزيارة في إطار الأنشطة التوعوية والخدمية المجانية التي يقوم بها فرع التأمين الصحي بـ القليوبية، كوسيلة من وسائل المشاركة الاجتماعية الفعالة وذلك لرفع درجة الوعي لدى المجتمع والتقليل من نسب الإصابة بالأورام السرطانية، إيمانًا بأن صحة كل مصرية تعد جزءًا أساسيًا من أمان المجتمع واستقراره.

تناولت الندوة عددًا من المحاور تتعلق بمرض سرطان الثدي وشملت التعريف بالمرض، وأهمية الكشف المبكر عنه، وأساليب الوقاية منه، والتي منها تناول الأكل الصحي وممارسة الرياضة وأهمية الفحص الدوري الذاتي، إلي جانب ضرورة زيارة الطبيب في حالة وجود عوامل خطورة أو ظهور العلامات التحذيرية للمرض وأي أعراض غير طبيعية أو غير معتادة علي الثدي من حيث الألم أو الشكل أو التكتلات أو إفرازات.

الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية

من جانبه أكد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن الاكتشاف المبكر للإصابة يعد من أهم طرق العلاج المبكر والسيطرة علي المرض، موجهًا بأهمية التوعية الصحية السليمة، خاصةً أن سرطان الثدي ترتبط به الكثير من المعلومات المغلوطة التي تحتاج إلي توضيح وتصحيح، ويلزم التعامل معه مزيدًا من الوعي، مع أهمية أن يقوم كل فرد بدور مهم وفعال لنشر هذه التوعية في محيط أهله وأصدقائه وجيرانه للوقاية من المرض.

وتابع أن مجالات طب الأورام يحدث فيها اكتشافات حديثة بشكل مستمر، علي المستويات البحثية والتشخيصية والعلاجية، إلا أنه يعتمد بالأساس علي الاكتشاف المبكر قبل انتشار وحدوث مضاعفات للمرض، ليصبح العلاج أسهل وأقل مشقة علي المريض.

فرع التأمين الصحي،رفع الوعي الكشف المبكر عن سرطان الثدي

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود فرع التأمين الصحي بالقليوبية لتعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية منه ومعالجته بالمجان للحد من انتشاره داخل المجتمع، حيث يعد سرطان الثدي من أكثر السرطانات شيوعًا بين النساء ويساهم الكشف المبكر عنه في ارتفاع نسب الشفاء منه بشكل سريع.

شارك في الندوة الدكتور ممدوح الجزار، طبيب المبادرة، والدكتور حسين سمير، مدير عيادة قليوب، وفريق تمريض مبادرة الأورام السرطانية، وفريق التثقيف الصحي بالعيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.