الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

القوات الروسية تقصف مطارًا عسكريًّا ومصنع بارود في أوكرانيا

صاروخ روسي،فيتو
صاروخ روسي،فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة على البنية التحتية لمطار عسكري ومجمع صناعي عسكري ينتج عبوات بارود للجيش الأوكراني.

روسيا تستهدف مطار عسكري ومجمع صناعي للجيش الاوكراني

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية، التي لم تذكر مزيدًا من التفاصيل عن المواقع المستهدفة، مؤكدا إصابتها كلها وتحقيق هدف الضربة.

تضرر مرافق للبنية التحتية جراء الغارات الصاروخية

 

وفي وقت سابق اليوم أفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجارات في عدد من المناطق الأوكرانية، لا سيما في كييف وشوستكا شمال وتضرر مرافق للبنية التحتية جراء الغارات الصاروخية الوجوية الروسية صباح اليوم.

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الدفاع الروسية الدفاع الروسي أوكرانيا كييف روسيا

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