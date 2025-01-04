أخبار الفن اليوم: الموت يفجع أحمد بدير.. لطفي لبيب يعتزل الفن نهائيا بسبب السرطان.. ورنا سماحة تعلن انفصالها للمرة الثانية

امتلأت الساحة الفنية بالأخبار والفعاليات على مدار ساعات اليوم السبت 4 يناير 2025.. ونستعرض أبرز تلك الأخبار خلال نشرة “فيتو” الفنية:

أعلن الكوميديان الكبير لطفي لبيب عن إصابته بمرض خطير ظل يعاني منه على مدار الأسابيع الطويلة الماضية.

إذ كشف لطفي لبيب عن إصابته بورم سرطاني في الحنجرة، جعله يقرر الابتعاد التام عن الوسط الفني بشكل نهائي وبلا رجعة بحسب كلامه.

أعلن الفنان منير مكرم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير، حيث كتب: "التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله".

أعلنت الفنانة رنا سماحة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” عن انفصالها بزوجها سامر أبو طالب بشكل رسمى.

وكتبت رنا سماحة قائلة: “اللهم لك الحمد.. تم الانفصال رسميا بينى وبين أبو ابنى متمنية له التوفيق فى حياته القادمة”.

وأضافت رنا سماحة: “وشكرا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومى المحامى”.

يحتفل اتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي برئاسة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيسه، والاتحاد يضم في عضويته 57 دولة يمثلون 4 قارات..

وبالتزامن مع هذا الاحتفال تم توقيع عقد إنتاج مسلسل تلفزيوني جديد يهدف إلى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ينتجه اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم الاتفاق مع المخرج الكبير وائل فهمي عبد الحميد على إخراج هذا العمل.

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل سيد الناس الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد مع المطرب “أحمد سعد” ليقوم بغناء تتر العمل، ومن المقرر أن يعمل على تسجيله خلال الفترة المقبلة..وسيقدم المطرب أحمد سعد أيضًا عددا من الأغاني خلال أحداث العمل، ولم يكن له ظهور تمثيلي بل سيكون بالصوت فقط.

ويواصل الفنان عمرو سعد تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد سيد الناس المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان القادم، داخل إحدى شقق الحي المتميز بأكتوبر، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من 3 أيام.

غاب المطرب محمد محيي عن جمهوره لمدة ثلاثة سنوات، حيث كانت آخر الأغنيات التي أطلقها هي “فيه كدة”، التي طرحت عام 2022 وحققت نجاحا ملحوظا.

وقال المطرب محمد محيي في تصريحات خاصة لـ فيتو إنه دائما يختار الأغنيات بطريقة صعبة، حيث لابد أن تتوفر بها عدد من العناصر، حتى يستطيع أن يغنيها ويقدمها للجمهور، لذلك فإن اختياراته وأعماله الموسيقية أصبحت صعبة خلال الفترة الماضية..وأضاف محيي إنه يعكف حاليًا على تنفيذ بعض الأغنيات التي سوف تكون مفاجأة للجمهور، ويتمنى أن تنال إعجابه، حيث سوف يصدرها على طريقة “ السينجل” واحدة تلو الأخرى.

واجهت المطربة مي فاروق العديد من الانتقادات اللاذعة عقب نشرها لقطات وصور من حفل زفافها الذي أٌقيم يوم الخميس الماضي علي الفنان محمد العمروسي بأحد الفنادق المطلة على نهر النيل، بسبب ظهور أبنائها مالك وزينة برفقتها فى حفل الزفاف.

وبالتزامن مع التعليقات على مى فاروق، أطلقت أغنية جديدة متجاهلة جميع التعليقات السلبية التي تلقتها على مدار الـ48 ساعة الماضية، ونشرت أغنيتها الجديد بحسابها الرسمي بموقع “يوتيوب” والتي جاءت معنونة بــ باركوا، بكلمات تامر حسين وألحان مدين.

استطاع فيلم “الدشاش” بطولة النجم محمد سعد تحقيق إيرادات كبيرة بإيرادات أمس الجمعة حيث حقق 2,574,529 جنيه، ليحتل المركز الأول بين الأفلام السينمائية المعروضة معه.



أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن تفاصيل الحفل السنوي لإعلان الفائزين بـ جائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين، والذي سيُقام يوم الأربعاء 8 يناير 2025 في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وسيشهد الحفل حضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين وأعضاء لجان التحكيم، مما يعكس أهمية الحدث كإحدى أبرز الفعاليات الثقافية في مصر.

أعلنت دار ديوان للنشر عن حصولها على الحقوق الحصرية لنشر أعمال الكاتب الكبير يوسف السباعي، وذلك قبل انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الدار بإحياء التراث الأدبي المصري، وتعريف الأجيال الجديدة بروائع الكتَّاب الذين أثروا المكتبة العربية بأعمال خالدة.

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