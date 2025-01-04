السبت 04 يناير 2025
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ثقافة وفنون

وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير

أحمد بدير
أحمد بدير

أعلن الفنان منير مكرم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير، حيث كتب: "التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله".

وكان الفنان أحمد بدير تحدث عن ما تعرض له من هجوم كثيرا بسبب مواقفه وآرائه السياسية، كما تطرق للحديث عن ما يدور في غزة من عدوان إسرائيلي غاشم، وذلك خلال الندوة التي أقامها المهرجان القومي للمسرح المصري منذ قليل، ضمن برنامج ندوات المهرجان. 


آراءه السياسية 

وقال أحمد بدير: "أنا فنان يعبر عن الناس ولازم الفنان يكون له وجهة نظر حتى في ناس نصحوني اني متكلمش.. وقولتلهم انا بخسر اللي مبيحبش بلدى.. انما اللي بيحب بلدي بكسبه". 

وتابع أحمد بدير: "في ثورة ٣٠ يونيو الناس كلها نزلت والفنانين كلهم نزلوا..  لأنهم يعبرون عن الناس والبلد.. ولازم الفنان يقول رأيه في اللي بيحصل سواء في غزة وفلسطين أو في أي حتة".  

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