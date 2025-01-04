السبت 04 يناير 2025
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ثقافة وفنون

الدشاش يحتل المركز الأول فى الإيرادات أمس الجمعة

محمد سعد،فيتو
محمد سعد،فيتو

استطاع  فيلم “الدشاش” بطولة النجم محمد سعد تحقيق إيرادات كبيرة بإيرادات أمس الجمعة حيث حقق 2,574,529 جنيه، ليحتل المركز الأول بين الأفلام السينمائية المعروضة معه.

أبطال فيلم الدشاش 

 فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

 

وكان قد قال الفنان محمد سعد إن تجربة فيلم الدشاش تجربة مختلفة عما قدمه في السابق، مشيرا إلي أنه لم يقدم أغاني في الفيلم

 


وأضاف محمد سعد علي هامش العرض الخاص للفيلم:" إن باسم سمرة وزينة ونسرين طافش عاملين أدوار خطيرة، متابعا أنه يعتبرهم من عائلته.


وأكد محمد سعد أنه واجه صعوبات كثيرة أثناء تجسيده لشخصية أطاطا، موضحا:" في مرة كنت بصور مشهدين عيني احولت ومرجعتش تاني.

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