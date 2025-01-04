السبت 04 يناير 2025
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ثقافة وفنون

اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي ينتج أكبر مسلسل لتعليم اللغة العربية

اتحاد إذاعات وتلفزيونات
اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي، فيتو

 يحتفل اتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي برئاسة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيسه، والاتحاد يضم في عضويته 57 دولة يمثلون 4 قارات..

وبالتزامن مع هذا الاحتفال تم توقيع عقد إنتاج مسلسل تلفزيوني جديد يهدف إلى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ينتجه اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم الاتفاق مع المخرج الكبير وائل فهمي عبد الحميد على إخراج هذا العمل. 

 


وأكد  الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد أن المسلسل  يستخدم أحدث الأساليب التكنولوجية والواقع المعزز، مستهدفا شريحة عريضة من المشاهدين في مختلف دول الاتحاد؛ وسيتم إهداؤه إلى هيئات البث الأعضاء في الاتحاد، ليتم عرضه في دولهم، مشيرًا إلى أنه سيتم تصوير الحلقات بأسلوب جذاب ومعاصر. 


متابعا: ويهدف المسلسل إلى تقديم محتوى تعليمي مبتكر يجمع بين الأساليب التفاعلية الحديثة والجوانب الثقافية والاجتماعية التي تعكس جمال اللغة العربية وأهميتها كوسيلة تواصل عالمي. ومن المتوقع أن يتناول البرنامج دروسًا مبسطة في القواعد، المفردات، ومهارات التواصل اليومية. 


يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة منظمة التعاون الإسلامي الحالية والرامية إلى تعزيز الحضور العالمي للغة العربية ودعم جهود تعليمها للناطقين بلغات أخرى.
 

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