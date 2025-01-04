"ديوان" تعلن حصولها على الحقوق الحصرية لنشر أعمال يوسف السباعي

أعلنت دار ديوان للنشر عن حصولها على الحقوق الحصرية لنشر أعمال الكاتب الكبير يوسف السباعي، وذلك قبل انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الدار بإحياء التراث الأدبي المصري، وتعريف الأجيال الجديدة بروائع الكتَّاب الذين أثروا المكتبة العربية بأعمال خالدة.

الكاتب يوسف السباعي

يوسف السباعي، أحد أعلام الأدب العربي، استطاع أن يحتل مكانة رفيعة في الأدب المصري برواياته وقصصه، حيث ترك إرثًا أدبيًا غنيًا يفيض بالإنسانية، ويعكس بعمق طبقات المجتمع وقضاياه.

وقد تُرجمت أعماله إلى لغات عديدة وحظيت بشهرة عالمية، وفي مقدمتها «إني راحلة»، «بين الأطلال»، و«أرض النفاق»، و«السقا مات»، وقد أصبحت هذه الروايات أيقونات أدبية ألهمت القرَّاء على مر العقود، كما تحولت إلى أفلام سينمائية مهمة، وبذلك اتسعت رقعة جمهور السباعي لتشمل قراء الأدب ورواد السينما.

ديوان للنشر

وتؤكد الدار أن أول ستة إصدارات في هذا المشروع هي: «إني راحلة»، «بين الأطلال»، «أرض النفاق»، «السقا مات»، «اثنتا عشرة امرأة»، «اثنا عشر رجلًا».

وتلفت ديوان للنشر إلى أن هذه الإصدارات سيتم تقديمها في حُلة جديدة، كما سيتم إضافة دراسات نقدية وتحليلية إليها تسلط الضوء على عالم السباعي ومكانته في الأدب العربي.

وتخطط الدار لتنظيم سلسلة فعاليات ثقافية وأدبية، تشمل ندوات ومناقشات تضيء حياة وأعمال يوسف السباعي، بهدف تقديم منجز هذا الكاتب الكبير بالطريقة التي تليق به.

وتشدد "ديوان" على أن إعادة إصدار أعمال السباعي هي إضافة نوعية لجهودها في نشر الأعمال الكلاسيكية المهمة، جنبًا إلى جنب مع أعمال الأدباء المعاصرين

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