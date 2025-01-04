السبت 04 يناير 2025
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ثقافة وفنون

محمد محيي: أجهز أغاني جديدة والاختيارات أصبحت صعبة

محمد محيي
محمد محيي

غاب المطرب محمد محيي عن جمهوره لمدة ثلاثة سنوات، حيث كانت آخر الأغنيات التي أطلقها هي “فيه كدة”، التي طرحت عام 2022 وحققت نجاحا ملحوظا.

 

أغنية جديدة لمحمد محيي

 

وقال المطرب محمد محيي في تصريحات خاصة لـ فيتو إنه دائما يختار الأغنيات بطريقة صعبة، حيث لابد أن تتوفر بها عدد من العناصر، حتى يستطيع أن يغنيها ويقدمها للجمهور، لذلك فإن اختياراته وأعماله الموسيقية أصبحت صعبة خلال الفترة الماضية 

 

وأضاف محيي إنه يعكف حاليًا على تنفيذ بعض الأغنيات التي سوف تكون مفاجأة للجمهور، ويتمنى أن تنال إعجابه، حيث سوف يصدرها على طريقة “ السينجل” واحدة تلو الأخرى.

 

وتابع إنه يحب الأغنيات ذا الطابع الدرامي، والتي تميز بها منذ بداياته الفنية، لذلك فإن الأغنيات التي سوف يقدمها ستكون أعمالا درامية ورومانسية 

 

آخر ألبومات محمد محيي 

 

وكان محمد محيي طرح في عام 2021 ألبومه الأخير والذي يحمل عنوان “بتاع زمان” وضم عددا من الأغاني المختلفة.  

 

وأغنية بتاع زمان من كلمات سلطان صلاح ومن ألحان مدين وتوزيع موسيقي عادل واصف.

 

 

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أغنية محمد محيي محمد محيي الفنان محمد محيي

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