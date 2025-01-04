الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

كشف الدرك الفرنسي عن ضبط طنين من مادة الكوكايين المخدرة داخل حاوية في عملية أمنية نوعية بميناء هافر بمقاطعة سان ماريتيم في إقليم النورماندي شمال غرب فرنسا.

فرنسا تضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر



وقادت عناصر الدرك في مدينة روان عاصمة المقاطعة العملية الأمنية لضبط المخدرات في الميناء يوم 30 ديسمبر الماضي بإدارة الدائرة القضائية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وذكر الدرك الوطني الفرنسي: "تضع هذه العملية الأمنية لعناصر الدرك في روان حدا لعمليات اتجار واسعة بالمخدرات في الميناء".

ووفق بيان للمدعي العام للجمهورية في باريس لوري بيكو وجهت اتهامات لرجلين أحدهما عمره 22 عاما عامل في رصيف الميناء والآخر سائق شاحنة 41 عاما بإدخال مخدرات ضمن عصابة منظمة والتواطؤ الإجرامي وتهريب بضائع خطرة على الصحة العامة.

وفي تفاصيل العملية نجح المجرمون في الدفع أولا بحاوية مضللة إلى الميناء تحمل علامات مطابقة للحاوية المحملة بالكوكايين لتفادي عمليات فحصها بأجهزة السكانر.

ونقلت مصادر عن العقيد كيرلو في الميناء قوله "على حد علمنا يتم استخدام هذه الطريقة لأول مرة في ميناء هافر". وتستمر التحقيقات الآن لكشف "جميع المتواطئين والمشاركين" في الجريمة.

وبحسب البيان الصحفي ذاته لمكتب المدعي العام تصل العقوبات السجنية في مثل هذه الجرائم إلى مدة 30 عاما.

وتقدر قيمة الكوكايين التي تم ضبطها بأكثر من 130 مليون يورو عند إعادة بيعها بالتجزئة.

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