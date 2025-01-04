السبت 04 يناير 2025
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خارج الحدود

قطر تؤكد استمرار دعمها لـ سوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

 أعربت قطر عن استمرار دعمها لسوريا في جميع المجالات، خاصة الإنسانية والتنموية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدولة في الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.

 

استعراض علاقات التعاون بين البلدين

 وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاتصال "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا، وجهود المساعدات الإنسانية القطرية لإغاثة الأشقاء في سوريا".

 

استمرار دعم دولة قطر لسوريا 

 وأضافت أن الوزير القطري أعرب عن استمرار دعم دولة قطر لسوريا في كل المجالات، خاصة الإنسانية والتنموية لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون".

 

وقالت إن وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، "توجّه بالشكر لدولة قطر على موقفها الراسخ والثابت تجاه الشعب السوري".

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الإدارة السورية الجديدة الإدارة السورية التطورات في سوريا أسعد الشيباني الخارجية القطرية الشعب السورى

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