السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (646) من «فيتو» وأبرز عناوينه: الشعب يريد في 2025

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (646) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: سقوط النموذج الغربي

الشعب يريد في 2025

السيطرة على الغلاء.. دعم الفئات الأولى بالرعاية.. إحكام الرقابة على الأسواق

الاهتمام الجاد بالصناعة..تيسير إجراءات الاستثمار.. تخفيف الأعباء الضريبية

القضاء على بعبع الثانوية العامة..توفير بيئة جيدة للمدرسين.. تطوير نظم القبول بالجامعات

  5 مطالب عاجلة للفلاحين..والعمال يريدون حزمة اجتماعية جديدة.. وأحلام مشروعة لأصحاب البالطو الأبيض

الموسيقار الكبير يحيى خليل: شلة موظفين تتحكم في وزارة الثقافة..ولهذا السبب أعلنت اعتزالي بعد لقاء «هنو»

“الدشاش”.. قبلة الحياة لمحمد سعد

حكاية جيمي كارتر مع نجوى فؤاد

صفقات الميركاتو الشتوي تشعل الخلافات بين الخطيب وكولر

بالأرقام.. 4 قرى مصرية تغزو العالم بمنتجاتها

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