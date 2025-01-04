شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على خان يونس وحي الشجاعية بغزة

استشهد 5 فلسطينيين فجر اليوم السبت في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد 2 وأصيب مثلهما في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين وسط مدينة خان يونس.

وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى المعمداني جراء استهداف منزل لعائلة الغولة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأضاف المراسل أن هناك عددًا كبيرًا من المصابين تحت الأنقاض.

وقال الدفاع المدني بغزة إن طواقمه توجهت للتعامل مع قصف منزل عائلة الغولة، حيث تم إجلاء اصابتين من المنزل وبقي 11 شخصا مفقودا تحت الأنقاض لصعوبة انتشالهم.

كما أصيب عدد من الأشخاص جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة المجايدة بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.



الدفاع المدني يطالب بتدخل دولي لوقف المجازر

وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، أمس الجمعة، دول العالم والمنظمات الدولية، بما فيها منظمات حقوق الإنسان، بالتدخل الفوري لإنهاء معاناة الفلسطينيين من بطش وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تتعمد استهداف المدنيين والأطفال.

وقال الرائد محمود بصل، خلال مقابلة تلفزيونية مع «الغد»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته الجوية على قطاع غزة بشكل ممنهج خلال الـ 48 ساعة الماضية، مؤكدًا استهداف تجمعات للمواطنين في عدد من المناطق، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 100 فلسطيني.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إلى أن 80% من الشهداء هم من الأطفال.

واختتم بالقول إن على دول العالم ألا تصمت، وأن تتحرك بسرعة لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.



تدمير القطاع الصحي

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائمه البشعة وعدوانه التعسّفي ضد المستشفيات والطواقم الطبية بمحافظة شمال قطاع غزة، في تطوّر خطير وممنهج يأتي بالتزامن مع صمت غير مبرر من المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان، أن الاحتلال يحرم بذلك 40 ألف فلسطيني من الرعاية الصحية شمال قطاع غزة في إطار سياسة تهجير مدروسة وممنهجة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد كارثة حقيقية بحق المنظومة الصحية وانتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.



إدانات أممية للعدوان على المستشفيات

وأمس الجمعة، حاولت إسرائيل الدفاع عن مداهمتها لمستشفى كمال عدوان في شمال غزة الأسبوع الماضي، لكن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وصف مسوغات إسرائيل بأنها بلا أساس من الصحة فيما حثت منظمة الصحة العالمية إسرائيل على إطلاق سراح مدير المستشفى.

ونشر دانيال ميرون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة بعث بها يوم الجمعة إلى منظمة الصحة العالمية وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. جاء في الرسالة أن مداهمة مستشفى كمال عدوان قبل أسبوع «جاءت إثر أدلة لا يمكن دحضها» على أن مسلحين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي يستخدمون المستشفى.

وقال تورك لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إن إسرائيل «لم تقدم أدلة على صحة كثير من هذه الادعاءات التي غالبا ما تكون مبهمة وفضفاضة وتتناقض على ما يبدو مع المعلومات العلنية المتاحة».

وأضاف أمام المجلس المؤلف من 15 عضوا «أدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والبنية التحتية للرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي، فضلا عن إساءة استخدام هذه المرافق».



ارتفاع عدد الشهداء

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,658 شهيدًا و108,583 مصابًا، وذلك منذ 7 أكتوبر 2023.

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