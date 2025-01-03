أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار الذهب مدعوم بانخفاض الدولار، 4 تيسيرات للممولين مع بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية، تخفيضات تصل لـ 20% على أسعار اللحوم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

خبير: 9 هيئات اقتصادية فقط تحقق أرباحا ولا تكلف موازنة الدولة أعباء

قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الهيئات الاقتصادية في مصر قبل عام 2011 حوالي 52 هيئة، وشهدت ارتفاعا في أعدادها على مدار السنوات الأخيرة حتى سجلت 59 هيئة حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا يوجد إلا 9 هيئات فقط التي كانت تحقق أرباح ولا تكلف موازنة الدولة أي أعباء، وباقي الهيئات تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.

تراجع دور الهيئات الاقتصادية

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه مع تراجع دور الهيئات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، كانت من الضروري القيام بإعادة هيكلة، عبر إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها، حتى يتم الاستفادة منها من خلال رفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وأشار إلى أنه تم تشكيل الهيئات الاقتصادية لتكون مختصة بذاتها بعيدا عن أي جهات تخص الجهاز الإداري للدولة، عبر تعيين مجلس إدارة مختص بها ويمتلك سلطة الوزير في كل ما يخص الشئون التابعة لها، ولكن مع الأسف الدولة لم تتدخل في إدارة هذه الهيئات على مدار العشرين عام الماضية، أو تقديم الدعم اللازم لها لتحقيق الهدف المنشود منها، مما جعلها تتعرض للعديد من العقبات التي حالت دون تحقيق الأهداف الخاصة بها على مدار السنوات الأخيرة.

متى تذهب أموال المورث من البنك إلى خزينة الدولة؟

يتساءل العديد من عملاء البنوك حول الحالة التي تستوجب ذهاب أموال الموروث إلى خزينة الدولة.

وأوضح مصرفيون لـ فيتو أن هناك حالة واحدة يتم من خلالها التحفظ على أموال المتوفى ودخولها إلى خزينة الدولة فورا، وذلك حال وفاة الشخص وليس له أي ورثة شرعيين ما يعني قيام البنك باتخاذ إجراءات لتحويل تلك الأموال المودعة فيه الي خزينة الدولة.

ويبحث الكثير من الورثة عن إجابة لسؤال ماذا يفعلون حال وفاة المورث وكان له حسابات في البنوك لا يعرفون عنها شيئا.

حسابات المتوفين في البنوك

ووضع البنك المركزي حلولا لمشكلة حسابات المتوفين بالبنوك بما يسهل على الورثة الحصول على الأموال في الحساب إن وجد.

بعد آخر ارتفاع، سعر جرام الذهب في الصاغة مساء الجمعة 3 يناير 2025

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار مساء اليوم الجمعة 3 يناير 2025 داخل الأسواق ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4297 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيهًا للبيع.

رغم استقرار أسعاره، النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب سياسات التحفيز بالصين

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة خلال التداولات، استقرارًا ملحوظًا، إلا أنها لا تزال تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، وذلك بعدما بلغت أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند التسوية في الجلسة السابقة، متأثرة بالطقس البارد في أوروبا والولايات المتحدة وتعزيز محتمل للتحفيز الاقتصادي في الصين.

تحركات أسعار النفط اليوم الجمعة

وعن أبرز تحركات أسعار النفط اليوم الجمعة خلال التداولات، فجاءت كالآتي:

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بواقع 22 سنتا إلى 76.15 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن وصلت خلال جلسة أمس الخميس عند التسوية إلى أعلى مستوياتها منذ 25 أكتوبر الماضي.

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ 3 أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار

أسعار الذهب اليوم، اقتربت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، من الوصول لأعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار وعمليات شراء المعدن الأصفر، وذلك في الوقت الذي ينصب فيه التركيز على بيانات اقتصادية أمريكية، والتغييرات في أسعار الفائدة نتيجة السياسات التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

تحركات أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

وعن أبرز تحركات أسعار الذهب والمعادن النفيسة؛ خلال تعاملات اليوم الجمعة، فجاءت كالآتي:

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2658.11 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 13 ديسمبر الماضي.

ما سر ارتفاع أسعار اللحوم الضاني في الأسواق؟ شعبة القصابين تجيب

سجلت أسعار اللحوم الضاني ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الماضي، لتتراوح أسعارها ما بين 400 و500 جنيه في معظم الأيام، على عكس السنوات الماضية التي كانت ترتفع فيها سعر اللحوم الضأن خلال موسم عيد الأضحى، ثم تتراجع أسعارها، فما هو سر عدم انخفاض أسعار اللحوم الضاني واستمرار ارتفاعها في الأسواق؟.

أسعار اللحم الضاني لم تتراجع بعد إنتهاء موسم عيد الأضحى

قال شلبي جابر، عضو مجلس إدارة شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحم الضاني لم تتراجع بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، بل ظلت في ارتفاع على عكس السنوات الماضية.

المصريون لا يفضلون تناول لحوم الضاني مثل الدول العربية

وأوضح «جابر» لـ «فيتو» أن المصريين لا يفضلون تناول الـلحوم الضاني مثل باقي الدول العربية، التي تعد اللحم الضأن من أشهى وأشهر مأكولاتهم، وأيضًا اللحوم الضاني في الدول العربية هي اللحم المفضل والرئيسي إلى جانب باقي الأنواع.

مواعيد تقديم سلفة الطماطم لعملاء البنك الزراعي

حدد مسئولو البنك الزراعي 14 ألف جنيه قيمه السلفة المقدمة للفلاحين عن كل فدان يتم استخدام نظام الري بالغمر فيه.

وأوضح البنك الزراعي أنه لا يوجد قرض بضمان الأرض الزراعية ولكن يوجد سلفة زراعة لمساعدة المواطنين على زراعة الأرض يعتمد على نوع المحصول ونوع نظام الري ويتم تسديد المبلغ والعائد بعد جمع المحصول مباشرة.

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مواعيد تقديم سلفة الطماطم للفلاحين من خلال البنك.

وأكد البنك الزراعي أن سلفة الطماطم متاحة على مدار العام دون التقيد بوقت محدد لها أو تقديمها خلال شهور محددة بل إنها متاحة على مدار 12 شهرًا.

ويقدم البنك الزراعي المصري خدمات مصرفية متنوعة ومتميزة، حيث تهدف القروض الزراعية التي يقدمها البنك الزراعي المصري إلى مساعدة الفلاح على تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعي بما يسهم في تحسين مستوى دخل المزارعين ويساعد على تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.

تبدأ من 77 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3 يناير 2025

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ استقرارًا؛ وفقًا لآخر تحديث، اليوم الجمعة 3 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الجمعة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 86.2 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 77 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

تخفيضات تصل لـ 20% على أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية

أسعار اللحوم اليوم، قدمت بعض السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى عروض وتخفيضات على أسعار اللحوم ومشتقاتها؛ بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الميلاد المجيد.

تخفيضات تصل لـ 20% في أسعار اللحوم

وتراوحت التخفيضات على سعر اللحوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية ما بين 8 و20%، أو ما يعادل من 5 إلى 25 جنيهًا في بعض القطع؛ بالتزامن مع قرب عيد الميلاد المجيد.

أسعار اللحوم اليوم في المحال التجارية

البداية مع أسعار اللحوم المعبأة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

بلغ سعر لحم بقري مفروم بلدي وزن 500 جرام نحو 163 جنيهًا. بلغ سعر مكعبات لحم بقري بلدي قليل الدسم وزن 500 جرام نحو 185 جنيهًا. بلغ سعر مكعبات لحم بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 195 جنيهًا. بلغ سعر إسكالوب بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 190 جنيهًا. بلغ سعر ستيك ريب أي بلدي وزن 500 جرام نحو 190 جنيهًا. بلغ سعر موزة بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 225 جنيهًا. بلغ سعر سجق بقري وزن 250 جرامًا نحو 81 جنيهًا.

جمعية الخبراء: 4 تيسيرات للممولين مع بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه مع بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية وفرت مصلحة الضرائب مجموعة من التيسيرات للممولين لضمان نجاح التجربة الجديدة التي بدأتها وزارة المالية لمد جسور الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال.

تيسيرات للممولين مع بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية

وقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن موسم تقديم الإقرارات الضريبية بدأ من أول يناير الحالي ويستمر حتى 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات) يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة.

أهم التيسيرات التي وفرتها مصلحة الضرائب للممولين

وأكد أن من أهم التيسيرات التي وفرتها مصلحة الضرائب تقديم الإقرارات إلكترونيًّا على مدار 24 ساعة، مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة للممولين.

وأضاف عبد الغني أن المصلحة تنظم أيضًا ندوات مجانية يومية ومحاضرين محترفين لشرح الإجراءات ومساعدة الممولين والإجابة عن الأسئلة وحل أي مشكلة تواجههم.

وقال إن المصلحة شكلت لجانًا في مختلف النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والاتحادات لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تخصيص فرق دعم فني في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية.

خبراء يحذرون من خطورة استخدام أدوات تحويل الملفات المجانية

حذر خبراء أمن المعلومات من استخدام خدمات مجانية عبر الإنترنت لتحويل امتدادات الملفات، وهي ممارسة يحذرون من أنها قد تضع المستخدمين في مرمى نيران التهديدات السيبرانية.

مخاطر تحويل الملفات

فعلى على سبيل المثال، تتيح هذه المواقع الإلكترونية عمليات تحويل سريعة ومجانية لملفات المستندات بامتداد *.pdf إلى *.doc، أو ملفات الصور بصيغة *.heic إلى *.jpg. وغالبًا ما يلجأ المستخدمون من الأفراد والشركات ممن يتعاملون مع تحويل الملفات بانتظام لهذه الأدوات، وقد يتجاهلون بعض الأخطار المترتبة على هذه الأدوات «المجانية».

تتوفر العديد من البرمجيات القادرة على أداء مهام التحويل هذه لأنظمة تشغيل الأجهزة المكتبية والمحمولة، ولكنها غالبًا ما تتطلب سعر اشتراك أعلى مما هو مقبول للعديد من المستخدمين.

أما بالنسبة للشركات، فقد تكون هذه البرمجيات غير متاحة للتثبيت السريع والسهل. ويقود كل ذلك إلى أن يستعين المستخدمون بالخدمات المجانية عبر الإنترنت.

لكن وبالنتيجة، تتجلى أخطار أمنية سيبرانية جدية لدى استخدام الخدمات المجانية عبر الإنترنت لتحويل الصور، والمستندات، وأنواع الملفات الأخرى.

وزير الصناعة يلتقي المستثمرين الصناعيين بالقليوبية غدا

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع، لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غدًا السبت الموافق 4 يناير المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة القليوبية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة القليوبية للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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