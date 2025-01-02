أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الخميس 2 يناير 2025

أسعار الفراخ اليوم الخميس، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا، لليوم الثاني على التوالي، إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ ارتفاعات تراوحت ما بين جنيه و5 جنيهات؛ وفقًا لآخر تحديث، اليوم الخميس 2 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم الخميس في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الخميس، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 86.1 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

اسعار لفراخ

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 82 إلى 83 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

اسعار الفراخ

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

اسعار الفراخ

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن اليوم الخميس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 270 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 235 جنيهًا.

اسعار الفراخ

اسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 196 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم

اسعار الدواجن اليوم

بلغ سعر دبوس دجاج فريش تمري وزن 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة فريش شهد وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج بالعظام طازجة نحو 150 جنيهًا

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 240 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 135 جنيهًا.

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