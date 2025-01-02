الخميس 02 يناير 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2025.1.2

أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس في الإمارات وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق.

سعر الذهب في الإمارات اليوم 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 320 درهمًا.

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 296 درهمًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 287 دراهما.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 246 درهمًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 2296 درهمًا

استهل الذهب معاملات العام الجديد على نحو إيجابي بعد أداء رائع خلال العام الماضي وذلك وسط ترقب المزيد من المؤشرات عن مستقبل سعر الفائدة بالولايات المتحدة وسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجاه الرسوم الجمركية.

بورصة الذهب عالميا

واستقر الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس عند 2625.48 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:14 بتوقيت جرينتش. 

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2639.60 دولار للأوقية.

وبرز المعدن الأصفر باعتباره أحد أفضل الأصول أداء في 2024 بعدما زاد بأكثر من 27 بالمئة في أكبر مكسب سنوي له منذ عام 2010.

 خفض أسعار الفائدة

ويتوقع المتعاملون أن يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نهجا بطيئا وحذرا بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مع استمرار تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ اثنين بالمئة.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لشركة (سي.إم.إي) فإن الأسواق ترى فرصة بنسبة 11.2 بالمئة فقط في إقدام المركزي الأمريكي على خفض الفائدة في يناير مقابل احتمال بنسبة 88.8 بالإبقاء على الوضع الراهن.

 المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 28.98 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة مسجلا 909 دولارات للأوقية بينما خسر البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 909.32 دولار للأوقية.

 

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