الخميس 02 يناير 2025
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رئيس حى وسط الإسكندرية يتفقد سوق المزارعين لليوم الواحد

حى وسط بالإسكندرية
حى وسط بالإسكندرية

 قام  الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط بالإسكندرية اليوم الخميس، بجولة تفقدية داخل سوق اليوم الواحد المقام بجراح سينما أمير بمحطة الرمل، وذلك في إطار  المتابعة الميدانية الدورية لسوق اليوم الواحد بحي وسط  للتأكد من توافر السلع المختلفة بالكميات اللازمة والأسعار المناسبة للمواطنين.

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 حيث شهد السوق إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الخضروات والفاكهة  واللحوم والدواجن والسلع الأساسية.

 

 

 وحرص العرابي على الاستماع إلي المواطنين بداخل السوق، والتعرف على آرائهم  عن الأسعار وجودة السلع المقدمة، وعلى متابعة الأسعار والتأكيد على ضرورة وجود قائمة معلنة بها في واجهة كل باكية.

 

كما ناقش رئيس الحى  البائعين عن مقترحاتهم وتطلعاتهم،مؤكدا على متابعته الأسبوعية للسوق، لتحقيق الالتزام بأهدافه.

ويذكر أن سوق اليوم الواحد بحي وسط يقام كل خميس من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءا، بالتعاون بين محافظة الإسكندرية والغرفة التجارية، في إطار حرص المحافظة علي تقليل حلقات التداول الوسيطة للسلع  بين التجار والمستهلكين  وإتاحة السلع من البائع مباشرة إلى المستهلك بأسعار مخفضة للسيطرة على الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل  المواطنين.

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حي وسط محافظة الإسكندرية الفريق أحمد خالد سوق المزراعين

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