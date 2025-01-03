الجمعة 03 يناير 2025
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أخبار مصر

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف)

أسعار الذهب والعملات
أسعار الذهب والعملات
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم 

 وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبتي الذهب والمجوهرات.
 

May be an image of ‎money and ‎text that says "‎.،شزفسرترس_تدرحر FING 5000 は GOLD أسعار FINE الذهب والعملات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري: الذهب: أسعار أسعارالذهب: الدولار الأمريكي: 50.82 اليورو: 52.49 الجنيه الإسترليني: 63.24 ريال سعودی 13.53 دينار كويتي: 164.78 درهم إماراتي: 13.83 اليوان الصيني 6.96 عيار:24 4291 عيار:21 3755 عيار:18 3219 WWW.IDSC.GOV.EG الجنيه الذهب 30040 00000000‎"‎‎

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