خبير: 9 هيئات اقتصادية فقط تحقق أرباحا ولا تكلف موازنة الدولة أعباء

قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الهيئات الاقتصادية في مصر قبل عام 2011 حوالي 52 هيئة، وشهدت ارتفاعا في أعدادها على مدار السنوات الأخيرة حتى سجلت 59 هيئة حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا يوجد إلا 9 هيئات فقط التي كانت تحقق أرباح ولا تكلف موازنة الدولة أي أعباء، وباقي الهيئات تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.

تراجع دور الهيئات الاقتصادية

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه مع تراجع دور الهيئات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، كانت من الضروري القيام بإعادة هيكلة، عبر إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها، حتى يتم الاستفادة منها من خلال رفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وأشار إلى أنه تم تشكيل الهيئات الاقتصادية لتكون مختصة بذاتها بعيدا عن أي جهات تخص الجهاز الإداري للدولة، عبر تعيين مجلس إدارة مختص بها ويمتلك سلطة الوزير في كل ما يخص الشئون التابعة لها، ولكن مع الأسف الدولة لم تتدخل في إدارة هذه الهيئات على مدار العشرين عام الماضية، أو تقديم الدعم اللازم لها لتحقيق الهدف المنشود منها، مما جعلها تتعرض للعديد من العقبات التي حالت دون تحقيق الأهداف الخاصة بها على مدار السنوات الأخيرة.

عودة الدور الفعال للهيئات الاقتصادية

وأكد أن خطوات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعتبر من الخطوات الإيجابية في سبيل عودة الدور الفعال للهيئات الاقتصادية عبر إعادة هيكلتها بما يتوافق مع توجهات الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك عدة هيئات تم إنشاؤها لتحقيق غرض معين لها، ولم يوقف تفعيلها بمجرد انتهاء الدور المنوط بها، مما يجعل من المهم إلغاؤها ضمن خطة رئيس الوزراء.

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