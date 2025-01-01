الأربعاء 01 يناير 2025
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اقتصاد

محمد إسماعيل عبده: هيكلة الهيئات الاقتصادية ليس بالسهل والبريد لا يحصل على دعم كاف لأداء مهامه

محمد إسماعيل عبده،
محمد إسماعيل عبده، فيتو

قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن فكرة دمج أو إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، لأن كل هيئة لها القوانين والمجالات الخاصة بها، وفي حال القيام بدمجها مع هيئات أخرى، سوف يكون هناك تضارب في أداء العمل الخاص بها.

 

الهيئة المصرية العامة للمعارض

وأوضح عبده في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الهيئة المصرية العامة للمعارض، تحتاج إلى اهتمام كبير من الحكومة، لأنها تمثل حوالي 40% من دول مثل ألمانيا، لأنها لا تعتمد على تنظيم المعارض فقط، ولكنها سوف يكون لها دور في تنشيط السياحة، لأن القادمين من الخارج للمشاركة في المعارض المصرية، سوف يقومون بزيارة المعالم السياحية المصرية بعد الإنتهاء من فعاليات المعارض التي يشاركون فيها، مؤكدا على أنها من أكثر الأمور التي من الممكن الاستفادة منها.

أهمية هيئة البريد المصرية

وأكد، أن هيئة البريد المصرية واحدة من الهيئات المهمة في الدولة، والتي لا تحصل على الدعم الكافي للقيام بعملها في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال، مما يجعل الحكومة أمام خطوة مهمة لتقديم الدعم لها للحصول على كافة الخدمات التي يحتاج حتى توفر كل ما يحتاج إليه المصريين من خدمات بريدية مختلفة.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا في بداية شهر ديسمبر الجاري، لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.


وأكد رئيس الوزراء، على أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بالنظر لدور هذه الإصلاحات في التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه هذه الهيئات، سعيًا لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

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تفاصيل المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية 

ومن جانبه أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك بغرض تحديد مصير كل هيئة وفقًا لعدد من البدائل التي تتضمن إما الابقاء على هذه الهيئة الاقتصادية، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمج هيئات معًا، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويل الهيئة الاقتصادية إلى شركة قابضة، منوهة إلى عدد من المعايير المستخدمة في إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وكذا ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع مسئولي هذه الهيئات لإجراء التحليل التفصيلي لموقف كل هيئة.

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