الجمعة 03 يناير 2025
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خارج الحدود

يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوافق على تفويض كاف لوفد المفاوضات في الدوحة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وافق على تفويض كاف لوفد التفاوض الذي غادر إلى العاصمة القطرية الدوحة.


نتنياهو يوافق على تفويض الوفد الإسرائيلي في مفاوضات الدوحة 

وقالت الصحيفة العبرية في تقريرها: "إنه تم اعتماد تفويض وفد المحادثات بشأن صفقة الرهائن في الدوحة خلال اجتماع عقده نتنياهو اليوم"، مشيرة إلى وجود فجوات في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

وغادر وفد المفاوضات الإسرائيلي أمس الخميس، إلى الدوحة لاستئناف مفاوضات الأسرى مع حركة حماس.

وفي السياق ذاته، كشف القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، أن جولة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ستبدأ غدًا الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

موسى أبو مرزوق يؤكد إمكانية نجاح المفاوضات هذه المرة

وأكد موسى أبو مرزوق في تصريحات صحفية، أن "هناك فرصة كبيرة لنجاح المفاوضات هذه المرة"، ومن المقرر أن يغادر وفد الحركة اليوم الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لاستكمال المباحثات.

وكان وفد قيادي من حركة حماس قد زار القاهرة، يوم الأربعاء الماضي، في محاولة لتحريك مفاوضات وقف إطلاق في غزة في أعقاب التعثر الذي شاب مسار التهدئة، بعد أن قدمت إسرائيل مطالب جديدة وطرحتها للتفاوض.

فيما قال الناطق باسم حماس، جهاد طه، إن وفدًا من الحركة يزور القاهرة استكمالًا للجولات السابقة مع الوسطاء بما فيهم الجانب المصري والقطري والتركي، مؤكدا، أن زيارة الوفد تأتي "من أجل تذليل العقبات والشروط التي وضعها الجانب الإسرائيلي مؤخرًا بهدف استمرار العدوان على شعبنا".

تفاصيل لقاء وفد حماس مع المسئولين في مصر 

والتقى وفد الحركة مع مع مسئولين فى  الجانب المصري، وجرى التباحث حول الشروط الجديدة التي وضعتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتضمنت تغيير أسماء 12 من أسراها المدنيين الكبار المرضى بـ12 من الجنود.

وأوضحت مصادر، أن حركة حماس لا تمانع في إبرام اتفاق دفعة واحدة، بمعنى الكل مقابل الكل شريطة إقرار إسرائيلي بالانسحاب من غزة وإنهاء الحرب بعد مدى زمني يتم الاتفاق عليه.

 

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نتياهو الدوحة إسرائيل حماس مفاوضات الأسرى

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