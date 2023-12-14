حماس: لا نعترف بإسرائيل ولن نتنازل عن حقوق الفلسطينيين

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، موسى أبو مرزوق، اليوم الخميس، أن الحركة لا تعترف بإسرائيل.



حماس: لا نعترف بإسرائيل ولا نتنازل عن حقوق فلسطين



وقال عضو حركة حماس في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، إن حماس لا تعترف بإسرائيل ولا تتنازل عن أي من حقوق الشعب الفلسطيني.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، إن الحركة تسعى لتكون جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية وتحترم التزاماتها.



وأضاف أبو مرزوق أن الانتخابات هي التي ستحدد من يدير القطاع، وحماس لا تزال تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 67.

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وأكد موسى أبو مرزوق، أنه لا يجب أن يحصل الإسرائيليون على حقوقهم على حساب الآخرين.



ومنذ يومين، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تتصدى لضغوط غربية لوقف الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك اختلافا مع الولايات المتحدة بشأن مرحلة ما بعد حماس، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا معها.

وتابع نتنياهو: "واشنطن تدعم تماما العملية البرية في غزة، والقطاع لن يدار بعد الحرب من طرف يدعم أو يمول الإرهاب"، وذلك على حد وصفه.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال: "لن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ اتفاقيات أوسلو، ولن يتحول القطاع بعد الحرب إلى «فتحستان»".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال، إن "سيناريو اندلاع حرب بين الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي موجود على طاولة الحكومة والأجهزة الأمنية".

حديث نتنياهو عن حرب في الضفة الغربية



وهاجمت الرئاسة الفلسطينية، تصريحًا لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيه إن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "تصريحات نتنياهو تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة الغربية، وذلك استكمالًا للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أبو ردينة أن "تصريحات نتنياهو التي أشار فيها إلى إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة مدانة ومرفوضة، وتشكل تحديًا للمجتمع الدولي برمته، وللمواقف المعلنة للإدارة الأمريكية، التي أعلنت رفضها لإعادة احتلال غزة أو اقتطاع أي جزء منه".

