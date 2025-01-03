الجمعة 03 يناير 2025
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خارج الحدود

مقتل 3 أشخاص في مواجهات بين أمن السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة

استشهاد فلسطينيين،فيتو
استشهاد فلسطينيين،فيتو

ذكرت تقارير إعلامية  اليوم الجمعة، أن 3 فلسطينيين قتلوا في جنين بالضفة الغربية، في المواجهة المستمرة منذ شهر بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية  وفصائل المقاومة.

وفي وقت سابق  ذكرت مصادر طبية في غزة، أن 42 فلسطينيا استشدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع  فجر اليوم الجمعة.

 

تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة

 وقال مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية أجيث سونجاي، الثلاثاء الماضي، إن حرب دولة الاحتلال على غزة تخالف القانون الدولي.

وأضاف: "إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.. هناك تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة.. ورواية تل أبيب عن استخدام مسلحين مشافي غزة لا تدعمها المعلومات".

 

جيش الاحتلال يبدأ إجراءات إغلاق مستشفى كمال عدوان في غزة

 في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ إجراءات لإغلاق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بهدف منع استخدامه لأي غرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات الجيش التي تستهدف مواقع في القطاع، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الإجراءات أو مبرراتها.

وأثار الإجراء تساؤلات حول تداعياته على الخدمات الصحية المقدمة لسكان القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها.

أضرار جسيمة في خان يونس وغرق 100 خيمة تؤوي نازحين

 وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن تعرض منطقة خان يونس لأضرار جسيمة جراء الأمطار الغزيرة التي أغرقت أكثر من 100 خيمة تؤوي النازحين.

وأوضحت الأونروا أن السيول أثرت بشكل كبير على الأوضاع المعيشية لسكان المنطقة، مشيرة إلى أن نحو 500 أسرة تعيش في ظروف صعبة على طول ساحل غزة، مما يفاقم من معاناتها الإنسانية.

وأكدت الوكالة استمرار جهودها لتقديم الدعم الإغاثي وتوفير المساعدات العاجلة للمتضررين، وسط دعوات لتكثيف الجهود الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

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إسرائيل الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية تل أبيب تشغيل اللاجئين الفلسطينيين جيش الاحتلال خان يونس ساحل غزة فلسطين

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