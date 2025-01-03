الجمعة 03 يناير 2025
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حوادث

أكاديمية الشرطة: تخريج 4 دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 28 دولة

تخريج 4 دورات تدريبية
تخريج 4 دورات تدريبية للكوادر الأمنية

 نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، احتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية فى مجالات (الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الإنفجار – مكافحة الجريمة المنظمة – مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية فى الأجهزة الأمنية) بإجمالى 84 متدربا ومتدربة من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 28 دولة أفريقية.  

 

 ونقل لهم مدير مركز بحوث الشرطة خلال كلمة ألقاها، تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية"، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية متطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

ومن جانبه أكد السفير الأمين العام للوكالة أنها تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار.

 

أكاديمية الشرطة.. تخريج 4 دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 28 دولة 

 وتلقى المتدربون برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا مواكبًا لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمني، بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر. 
 

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 كما أعرب المتدربين عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة، سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى، وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.

ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتعزيز محاور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الكيانات الأمنية للدول الصديقة وتطوير برامج التدريب.

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