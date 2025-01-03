القبض على قائدي سيارتين لطمسهما اللوحات المعدنية في الجيزة والغربية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائدي سيارتين بطمس لوحاتهما المعدنية بنطاق محافظتى "الجيزة، الغربية".

طمس اللوحات المعدنية فى الجيزة والغربية

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائدى سيارتين بطمس لوحاتهما المعدنية بنطاق محافظتى "الجيزة، الغربية".

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وتبين عدم وجود طمس باللوحات المعدنية لإحدى السيارتين، وارتكاب قائد السيارة الأخرى مخالفات (طمس اللوحات المعدنية - عدم حمل ثمة تراخيص " تسيير").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة المخالفة وقائدها.

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