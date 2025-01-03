الجمعة 03 يناير 2025
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حوادث

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 7 أطنان دقيق
ضبط 7 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 

حملات تموينية على مدار 24 ساعة

 وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالى 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

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 يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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أجهزة وزارة الداخلية إحكام الرقابة على الأسواق ازيد من السعر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة التلاعب بأسعار الخبز التموين والتجارة

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