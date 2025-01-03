مصدر إسرائيلي: نستعد منذ سنوات لمواجهة محتملة مع إيران

أكد مصدر إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، أن بلاده تستعد "منذ سنوات عديدة" لمواجهة محتملة مع إيران.

وقال المصدر: "في إيران لدينا استخبارات وبنك أهداف وأثبتنا أن لدينا القدرة"، مضيفا "النظام الإيراني ليس كالحوثي فهو في دولة ولديه ما يخسره ويفكر بمنطق".

وتابع: "في قضية إيران هناك حاجة لتعاون دولي.. المحور الإيراني بات أضعف من أي وقت مضى، بات أضعف من حيث القدرات وأيضا من حيث سمعته في المنطقة".

غياب قاسم سليماني

وأوضح: "حلقة النار التي أنشأتها إيران حول إسرائيل تضررت إلى حد بعيد، ونحن نرى أن غياب قاسم سليماني أثر في المحور الإيراني".

وفيما يخص المواجهة مع الحوثيين، ذكر المصدر الإسرائيلي: "قضية الحوثيين ليست مشكلتنا نحن فقط بل مشكلة للمنطقة والعالم وعلى الجميع أن يشارك في حلها".

وتابع: "لحل قضية الحوثي لا بد من دور أميركي ونحن نراهن على دور للرئيس ترامب"، مؤكدا أن "مشكلة الحوثي قد تتحول إلى مشكلة مزمنة".

وأضاف: "إسرائيل صارت أكثر تفرغا لمشكلة الحوثي.. وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق في غزة فإن هذا قد يوقف الجولة الحالية مع الحوثيين، لكنه لا ينهي المشكلة".

وقال المصدر: "نحن نرى في قضية الحوثيين تهديدا استراتيجيا طويل الأمد يجب التعامل معها ولا يمكن إهمالها".

كما تحدث المصدر الإسرائيلي عن حزب الله، قائلا: "حزب الله تلقى ضربة موجعة وما يزال يحاول فهم حجم هذه الضربة التي تلقاها سواء على صعيد الدمار في منظومات الأسلحة أو على مستوى غياب القيادات".

وختم بالقول: "يمكن التقدير أن حزب الله تراجع حاليا عن التفكير في تنفيذ خططه القديمة لمهاجمة إسرائيل".

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