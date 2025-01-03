الجمعة 03 يناير 2025
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خارج الحدود

مصدر إسرائيلي: نستعد منذ سنوات لمواجهة محتملة مع إيران

اسرائيل وايران
اسرائيل وايران

 أكد مصدر إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، أن بلاده تستعد "منذ سنوات عديدة" لمواجهة محتملة مع إيران.

وقال المصدر: "في إيران لدينا استخبارات وبنك أهداف وأثبتنا أن لدينا القدرة"، مضيفا "النظام الإيراني ليس كالحوثي فهو في دولة ولديه ما يخسره ويفكر بمنطق".

وتابع: "في قضية إيران هناك حاجة لتعاون دولي.. المحور الإيراني بات أضعف من أي وقت مضى، بات أضعف من حيث القدرات وأيضا من حيث سمعته في المنطقة".

 

غياب قاسم سليماني

 وأوضح: "حلقة النار التي أنشأتها إيران حول إسرائيل تضررت إلى حد بعيد، ونحن نرى أن غياب قاسم سليماني أثر في المحور الإيراني".

وفيما يخص المواجهة مع الحوثيين، ذكر المصدر الإسرائيلي: "قضية الحوثيين ليست مشكلتنا نحن فقط بل مشكلة للمنطقة والعالم وعلى الجميع أن يشارك في حلها".

وتابع: "لحل قضية الحوثي لا بد من دور أميركي ونحن نراهن على دور للرئيس ترامب"، مؤكدا أن "مشكلة الحوثي قد تتحول إلى مشكلة مزمنة".

وأضاف: "إسرائيل صارت أكثر تفرغا لمشكلة الحوثي.. وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق في غزة فإن هذا قد يوقف الجولة الحالية مع الحوثيين، لكنه لا ينهي المشكلة".

وقال المصدر: "نحن نرى في قضية الحوثيين تهديدا استراتيجيا طويل الأمد يجب التعامل معها ولا يمكن إهمالها".

كما تحدث المصدر الإسرائيلي عن حزب الله، قائلا: "حزب الله تلقى ضربة موجعة وما يزال يحاول فهم حجم هذه الضربة التي تلقاها سواء على صعيد الدمار في منظومات الأسلحة أو على مستوى غياب القيادات".

وختم بالقول: "يمكن التقدير أن حزب الله تراجع حاليا عن التفكير في تنفيذ خططه القديمة لمهاجمة إسرائيل".

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قاسم سليماني إيران النظام الإيراني إسرائيل المحور الإيراني الحوثيين
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